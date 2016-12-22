В Омске рецидивистка поставила на учёт 14 иностранных граждан

Накануне в Ленинском округе Омска прошла операция "Правопорядок-Мигрант", сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Были проверены места компактного пребывания иностранных граждан.

В ходе операции задержана 59-летняя омичка, ранее неоднократно привлекшаяся к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции и подделку документов. В этот раз она поставила на учёт пять граждан ближнего зарубежья. Установлено, что в результате действий преступницы миграционные документы получили 14 человек.