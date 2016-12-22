В Омске рецидивистка поставила на учёт 14 иностранных граждан
Происшествия  •  21 декабря 2016, 18:29, последнее обновление 21 декабря 2016, 21:32  •  печать

В Омске рецидивистка поставила на учёт 14 иностранных граждан

Автор: Василий Епанчинцев

Ранее судимая за аналогичные преступления омичка помогала гражданам иностранных государств вставать на миграционный учёт.

Накануне в Ленинском округе Омска прошла операция "Правопорядок-Мигрант", сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Были проверены места компактного пребывания иностранных граждан.

В ходе операции задержана 59-летняя омичка, ранее неоднократно привлекшаяся к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции и подделку документов. В этот раз она поставила на учёт пять граждан ближнего зарубежья. Установлено, что в результате действий преступницы миграционные документы получили 14 человек.

r Теги  •  #иностранец #миграция

Комментарии

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сергей мамедов  •  21 декабря 2016, 19:43

ДА СКОЛЬКО МОЖНО ИЗДЕВАТЬСЯ НАД ЖЕНЩИНОЙ, ВЗЯЛИ БЫ ЕЁ В ШТАТ, БОЛЬШЕ ЧЕМ У НЕЁ ОПЫТА ВРЯД ЛИ У КОГО ТО ЕСТЬ.

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