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Сын бывшего вице-мэра Омска Максим Поповцев хочет перевестись в колонию-поселение
Экономика  •  22 февраля 2017, 13:34, последнее обновление 22 февраля 2017, 13:39  •  печать

Сын бывшего вице-мэра Омска Максим Поповцев хочет перевестись в колонию-поселение

Автор: Виктория Стрельникова

Осуждённый за растрату госимущества на пять лет лишения свободы предприниматель хочет получить облегчённые условия содержания, "переехав" из колонии общего режима в колонию-поселение.

Как стало известно ИА "Омск Здесь", в Советский районный суд Омска поступило ходатайство осуждённого Максима Поповцева - сына бывшего вице-мэра Александра Поповцева. Он просит изменить вид исправительного учреждения. Предприниматель, напомним, приговорён к пяти годам лишения свободы за то, что продал сторонним организациям 203 тонны дизельного топлива, принадлежащего региональному пограничному управлению ФСБ, а также 71 тонну "дизеля" частной компании. Нефтепродукты хранились на нефтебазе ООО "Юнитек" Максима Поповцева. Ущерб от преступления оценивали более чем в 9 млн руб.

Сейчас Максим Поповцев содержится в ИК-8, там же, где и Олег Шишов. Исправительное учреждение имеет общий режим содержания. Однако сын экс-вице мэра изъявил желание сменить условия содержания на облегчённые. Законодательство сделать это позволяет при условии наличия положительной характеристики. Заметим, что в Куйбышевском районном суде рассматривается уголовное дело его матери - Ларисы Поповцевой. Она также обвиняется в крупном хищении.

Теги  •  #колония #Максим Поповцев #суд #хищение

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