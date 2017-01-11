Омские пенсионеры получат по 5 тыс. рублей на этой неделе

В этом месяце пенсионеры вместе с соцвыплатами за январь получат по пять тысяч рублей. Доставку выплат на дом осуществят почтальоны с 13 по 28 января, сообщает портал sibnovosti.ru. В Омской области такую выплату получат 236 тысяч человек.

Если почтальон не застанет получателя дома, он оставит в почтовом ящике соответствующее уведомление. С этой бумагой пенсионер сможет получить единовременную выплату в своём почтовом отделении до 28 января или же почтальон доставит её в феврале вместе с пенсией за следующий месяц.