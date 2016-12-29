Строительство омского индустриального парка отложили до 2019 года

Реализация проекта по созданию в Омске индустриального парка "Солнечный", который должен был появиться уже в этом году, временно приостановлена. Областные власти ждут федерального финансирования. При самых благоприятных условиях, строительные работы могут начаться лишь в 2019 году.

Открытие индустриального парка по ул. 2-я Солнечная, землю под который так долго получало региональное правительство, в 2016 году не состоится. Область не смогла привлечь федеральное финансирование. Отчасти из-за объективных причин. "Федералы" в текущем году давали деньги только тем субъектам Федерации, где индустриальные парки уже созданы.

Как сообщили ИА "Омск здесь" в региональном министерстве экономики, в 2016 году работы по созданию индустриального парка были приостановлены в связи с отсутствием финансирования. На следующий год из областного бюджета на "Солнечный" будет направлено 25 млн руб. Деньги пойдут на аудит участка, создание концепции парка, мастер и бизнес-планов. Если регион подготовит этот пакет документов, он сможет участвовать в конкурсе на федеральное субсидирование.

"Строительные работы могут начаться в 2019 году. При условии получения федерального финансирования, для чего в 2018 году будут направлены документы для участия в конкурсе Минэкономразвития России на предоставление субсидий", - уточнили в главном экономическом ведомстве Омской области.

Напомним, парк должен появиться на Левом берегу. К слову, другая причина, по которой проект так долго реализуется, – земельный вопрос. Город затянул процедуру передачи земли почти на год. Всего же планируется открыть четыре очереди освоения территории парка. Общая площадь "Солнечного" – 208 га, общий объем инвестиций на создание его инфраструктуры – порядка 1,4 млрд. рублей. Основные направления деятельности – деревообработка, складская логистика, машиностроение.