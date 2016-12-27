Банкротство "РоКАСа" отложили, чтобы достроить дом в "Ясной поляне"

Омский арбитраж отложил до января рассмотрение дела о банкротстве застройщика. Это позволит завершить один из домов дольщиков.

Сегодня, 27 декабря, в Арбитражном суде Омской области состоялось очередное заседание о банкротстве ООО "РоКАС", которое в рамках долевого строительства возводит микрорайон "Ясная поляна" в Кировском округе. Иск о несостоятельности застройщика подал главный кредитор казахстанский "АТФ Банк".

Дольщики опасаются, что если "РоКАС" признают несостоятельным, недостроенные дома №8 и №9 включат в конкурсную массу. В этом случае омичи точно не увидят своих квартир. Гендиректор компании Сергей Плотников сообщил сегодня, что достигнуто соглашение с ОАО "Омскгазстройэксплуатация" на поставку котлов для восьмого дома взамен газопровода. Поставка оборудования позволит завершить строительство здания уже в феврале. Перспективы дома №9 остаются туманны.

Навстречу застройщику пошёл его кредитор.

Банк сделал всё возможное, чтобы законные дольщики получили свои квартиры. Первое - высвободил квартиры из-под залога, второе - снял обеспечительные меры с газопровода, реализация которого позволит завершить восьмой дом, - рассказал представитель "АТФ Банка" Шараф Алиев.

По итогам сегодняшнего заседания рассмотрение дела отложено до 24 января.