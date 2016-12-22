В областном бюджете 2017 года добавили 50 млн на квартиры для омских сирот

Сегодня, 22 декабря, на последнем в текущем году заседании Законодательного собрания Омской области депутаты рассмотрели во втором чтении проект областного бюджета. К документу поступило 28 поправок от депутатов, большую часть из них парламентарии поддержали, некоторые отклонили. Так, была одобрена поправка, согласно которой на обеспечение детей-сирот квартирами будет перераспределено 50 млн руб. Интересно, что направить средства на эти цели депутаты были обязаны из-за судов, принявших решения в пользу оставшихся без родителей несовершеннолетних граждан.

176,3 млн руб. депутаты добавили министерству сельского хозяйства и продовольствия. Ведомству необходимы средства на софинансирование федеральной программы развития животноводства.

Нам нужно показать эти деньги федерации, и тогда мы получим почти миллиард рублей на развитие животноводства Омской области. Я вот в прошлом году как раз критиковал облправительство, говорил, что нужно больше участвовать в федеральных программах по поддержке сельского хозяйства. Так что решение направить средства областного бюджета на эти цели я полностью поддерживаю, - заявил с беседе с "Омск Здесь" сенатор Сергей Попов.

Также народные избранники решили перераспределить средства на объекты, которые чиновники хотели успеть построить к 300-летию Омска. 54,8 млн руб. направлено на завершение строительства здания театра "Галёрка", 42,8 млн руб. - на реконструкцию здания страхового общества "Саламандра", 31,3 млн руб. - на возведение поликлиники на Левобережье.

50 млн рубл. было направлено и на предоставление субсидий омским перевозчикам. Общественный транспорт сегодня переживает не самые лучшие времена, и эти деньги должны помочь перевозчикам удержаться на плаву хоть какое-то время.

Традиционно народные избранники, большая часть которых представляет партию "Единая Россия", отклонили поправки депутатов от КПРФ. Например, лидер "красной" фракции Андрей Алёхин предлагал закрыть Центр изучения истории гражданской войны и направить высвободившиеся деньги на поддержку культуры в сёлах, но единороссы его начинания не поддержали. То же самое произошло с поправками депутатов-коммунистов Максима Михайленко и Константина Ткачёва.

Закон об областном бюджете в итоге был принят с учётом одобренных поправок. Параметры главного финансового документа Омской области на 2017-й и последующие годы выглядят так: доходы 64,2 млрд руб., расходы - 65,5 млрд руб., дефицит 1,3 млрд руб., или 2,4 %.

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