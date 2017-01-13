Режиссёр омского хоррора рассказал, откуда он взял деньги на фильм

Режиссёр-любитель Павел Латушкин в октябре 2016 года запустил мистический фильм "Проклятая" на зарубежных онлайн-площадках, а в ноябре - в ограниченном прокате в США, Канаде и Китае. За рубежом картина заработала около 5000 долларов - это около 300 тысяч рублей. В то время как в омских кинотеатрах сборы не превысили и 20 тысяч рублей. По словам режиссёра, для создания картины ему пришлось взять кредит и влезть в долги.

- Изначально я взял кредит на сумму 30 тысяч рублей. Однако после пришлось расширить бюджет и влезть в долги ещё на 75 тысяч рублей. В результате к выходу фильма я потратил на производство, гонорары актёрам и остальное около 250 тысяч рублей, - рассказал Павел Латушкин в интервью Tjournal.

Фильм основан на истории из рассказа Александра Рагозина "По ту сторону…". "Проклятая" - это мистический фильм из цикла работ о "Вселенной другой реальности", которую авторы киноленты сравнивают со вселенными Marvel и DC. По сюжету, бизнесвумен по имени Вега Казинская отправляется в Омский район, чтобы найти своего одноклассника. Ранее она увидела его на видеозаписи из посылки от незнакомой маленькой девочки.

Сейчас, по словам режиссёра, он будет "пробивать" фильм к показу по всему миру. Латушкин уверен, что его интригующая история ещё найдёт своего зрителя: "История такая интригующая, что мотивировала собрать своего зрителя, найти его сначала, а потом показать фильм и рассказать о том, что у нас в планах снять серию фильмов по "Вселенной другой реальности", которая относится к истории России. Можно, конечно, продать историю, но мы загорелись снять её своими силами и показать".

Напомним, что омская премьера фильма состоялась 29 декабря 2016 года. С 19 января "Проклятая" выйдет на экраны в других городах России, в числе которых Тюмень и Сургут. В планах - выпустить фильм в 500 залах.