Омичи к февралю решат, где поставить памятник Петру I

В ближайшие недели в Омске определят, где именно будет установлен памятник Петру Великому, сподвижник которого, Иван Бухгольц, основал Омск в 1716 году. Список предлагаемых мест был составлен на заседании художественно-экспертного совета при мэре Омска, в котором приняли участие архитекторы, учёные и краеведы. Приоритетными названы четыре варианта:

- у входа в здание Омского государственного историко-краеведческого музея (ул. Ленина, 23а);

- у входа в здание Омского городского Совета (ул. Думская, 1);

- на площади у Омского государственного музыкального театра (ул. Думская, 2/ ул. 10 лет Октября, 2);

- в сквере имени Врубеля (в части, примыкающей к ул. Ленина).

За любой из этих вариантов могут проголосовать интернет-пользователи. Опрос проводится в официальном паблике омской администрации "ВКонтакте". Сбор голосов закончится 1 февраля. В горадминистрации пообещали, что мнение омичей будет учитываться при принятии окончательного решения.

Напомним, бронзовый памятник Петру I высотой 5,7 метра подарил Омску известный российский скульптор Зураб Церетели в год 300-летия основания города.