Россияне написали полторы тысячи писем омскому Деду Морозу 

В 2016 году омскому Деду Морозу прислали1508 писем от детей и взрослых из разных городов России, 1415 из которых оказались печатными. Ответное послание получили почти 100 россиян из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калуги, Кемерова, Новоалтайска, Новосибирска, Самары, Старой Руссы, Томска, республик Коми и Чувашии и других городов.

Кроме того, 28 декабря подвели итоги конкурса на лучший подарок для Деда Мороза. В этом году 99 омичей в возрасте от 2-х до 11-ти лет порадовали зимнего волшебника.

Наивность и нотка детства чувствуется в каждой работе. Но это только добавляет красоты и прелести каждому творению, - прокомментировала преподаватель Омского филиала Высшей школы народных искусств, член жюри Светлана Тарасова.

Хочется отметить использование природных материалов в конкурсных работах, узнаваемость литературных сюжетов и разнообразие техник, - отметила заведующая библиотекой Омского филиала Высшей школы народных искусств, член жюри конкурса Татьяна Бондарева.

Вызывают восхищение фантазия, искренность и усердие маленьких авторов, которые сотворили по-настоящему атмосферные новогодние композиции и харизматичных персонажей из своих любимых сказок, - поделилась дизайнер Центральной городской библиотеки, член жюри Ольга Сохина.

По сообщению департамента культуры мэрии, 8 января 2017 года победителей конкурса ждут сладкие подарки, театрализованное представление, сказочное путешествие по Хаски-стране и фотосессия с ездовыми собаками.