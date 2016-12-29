В центре Омска зажгли девятиметровый ханукальный восьмисвечник
Культура  •  29 декабря 2016, 09:46, последнее обновление 29 декабря 2016, 10:22  •  печать

В центре Омска зажгли девятиметровый ханукальный восьмисвечник

Автор: Екатерина Криль

Еврейская община отмечает хануку - праздник Освещения, во время которого зажигают храмовый светильник.

Ханука является самым поздним по времени появления еврейским праздником. Он был учреждён во II веке до н.э. в память об очищении осквернённого греками храма, победе восставших евреев над сирийскими войсками и освобождении Иерусалима в 165 году до н. э.

Ханука отмечается восемь дней, на протяжении которых празднующие зажигают ханукию - восьмисвечник. Накануне, 28 декабря, девятиметровую ханукию зажгли на Театральной площади. Обряд провёл главный омский раввин Ошер Кричевский.

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Фото: Илья Петров

r Теги  •  #еврейский праздник #фото #ханука
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Комментарии

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Елена Сергеева  •  29 декабря 2016, 11:59

Поздравляю всех, кто празднует хануку, с этим замечательным праздним. И всех с наступающим Новым годом. Что-то все-таки меняется в этом мире, и я надеюсь, что к лучшему.

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