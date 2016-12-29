В центре Омска зажгли девятиметровый ханукальный восьмисвечник

Ханука является самым поздним по времени появления еврейским праздником. Он был учреждён во II веке до н.э. в память об очищении осквернённого греками храма, победе восставших евреев над сирийскими войсками и освобождении Иерусалима в 165 году до н. э.
Ханука отмечается восемь дней, на протяжении которых празднующие зажигают ханукию - восьмисвечник. Накануне, 28 декабря, девятиметровую ханукию зажгли на Театральной площади. Обряд провёл главный омский раввин Ошер Кричевский.
Фото: Илья Петров
Поздравляю всех, кто празднует хануку, с этим замечательным праздним. И всех с наступающим Новым годом. Что-то все-таки меняется в этом мире, и я надеюсь, что к лучшему.