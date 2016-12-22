Французская France-Presse рассказала об "Олдушке" омского фотографа Гавара

В материале France-Presse рассказывается о пенсионерах, которых Игорь Гавар превратил в моделей и теперь они "бросают вызов стереотипам выхода на пенсию". Журналисты французского издания побеседовали с 71-летней Ольгой Кондрачёвой во время её фотосессии для российского модного журнала Cosmopolitan. Женщина призналась, что несмотря на возраст сейчас её "жизнь только начинается, и это так интересно".

Я хотел показать, что пожилые люди могут работать в индустрии моды, и они могут быть красивыми, с морщинами и белыми волосами, - цитирует France-Presse омича Игоря Гавара.

Проект "Олдушка" начался в 2011 году с блога Игоря Гавара, в котором он публиковал фотографии российских пенсионеров. Снимки фотограф делал на улицах российских городов, чтобы показать красоту представителей высокого возраста.

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