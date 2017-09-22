Стали известны самые популярные породы кошек в Омской области

Аналитики изучили более тысячи объявлений о продаже кошек и узнали десять самых популярных пород, которых выставляют на продажу в Омской области.

Чаще всего на сайтах объявлений можно встретить предложения о продаже беспородных кошек. В Омской области почти половина продавцов (48,4 %) предлагают приобрести именно такого питомца. Причём аналогичная ситуация, уверяют аналитики сайта Mediagun, наблюдается во всех субъектах России.

Среди породистых кошек первое место заняла шотландская кошка. Её стоимость в среднем составляет 3 тыс. руб. На втором месте находится британская кошка, которую можно приобрести за 4-5 тыс. руб. Замыкает тройку лидеров популярная среди омичей сибирская кошка, за которую сегодня продавцы просят всего 100 руб.