Стали известны самые популярные породы кошек в Омской области
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 22 сентября 2017, 15:02, последнее обновление 22 сентября 2017, 15:35  •  печать

Стали известны самые популярные породы кошек в Омской области

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Аналитики изучили более тысячи объявлений о продаже кошек и узнали десять самых популярных пород, которых выставляют на продажу в Омской области.

Чаще всего на сайтах объявлений можно встретить предложения о продаже беспородных кошек. В Омской области почти половина продавцов (48,4 %) предлагают приобрести именно такого питомца. Причём аналогичная ситуация, уверяют аналитики сайта Mediagun, наблюдается во всех субъектах России.

Среди породистых кошек первое место заняла шотландская кошка. Её стоимость в среднем составляет 3 тыс. руб. На втором месте находится британская кошка, которую можно приобрести за 4-5 тыс. руб. Замыкает тройку лидеров популярная среди омичей сибирская кошка, за которую сегодня продавцы просят всего 100 руб.

Теги  •  #кошка #стоимость

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