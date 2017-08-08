Лунное затмение в Омске: обзор соцсетей

Омичи в соцсетях делятся фотографиями лунного затмения, которое можно было наблюдать сегодня ночью. Мы собрали лучшие из них в нашем обзоре.

Прошедшей ночью жители почти всей территории России могли наблюдать частное затмение Луны. За два часа спутник нашей планеты прошёл через северную часть земной тени, которая закрывала южный край Луны примерно на четверть диска.

В Омске частное лунное затмение можно было наблюдать примерно с 23:24 7 августа до 1:19 8 августа. Благодаря хорошей погоде его увидели многие омичи. Соцсети заполонили снимки красивого астрономического явления. Лучшие из них мы собрали в нашем обзоре.

Поснимал луну, красиво) #лунноезатмение #омск #россия #russia #omsk #alexeyantonovphotography #canon #moon #mooneclipse #moon2017 Публикация от A N T O N O V 🎬 A L E X E Y © (@antonov_photography) Авг 7 2017 в 12:04 PDT

Сфоткала для вас немножко затмения pic.twitter.com/8By2M6yJUh — Екатерина (@Catherine_Cha) 7 августа 2017 г.

Пик лунного затмения.... Публикация от Katty ❤️ (@leonteva_katerinka) Авг 7 2017 в 3:59 PDT

частное затмение (на 2ой фотке его максимум) Публикация от ночное созвездие (@cccrrreeeppp) Авг 7 2017 в 11:59 PDT

Частичное лунное затмение - Омск, левый берег. Публикация от Alexey Terekhin (@alexey.terekhin) Авг 7 2017 в 10:54 PDT

Напоминаем, что в августе омичи станут свидетелями ещё одного космического явления - метеорного потока Персеиды. Его можно наблюдать по ночам уже сейчас, но пик активности "звёздного дождя" придётся на 12 и 13 августа.