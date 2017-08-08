Лунное затмение в Омске: обзор соцсетей

Прошедшей ночью жители почти всей территории России могли наблюдать частное затмение Луны. За два часа спутник нашей планеты прошёл через северную часть земной тени, которая закрывала южный край Луны примерно на четверть диска.
В Омске частное лунное затмение можно было наблюдать примерно с 23:24 7 августа до 1:19 8 августа. Благодаря хорошей погоде его увидели многие омичи. Соцсети заполонили снимки красивого астрономического явления. Лучшие из них мы собрали в нашем обзоре.
Сфоткала для вас немножко затмения pic.twitter.com/8By2M6yJUh— Екатерина (@Catherine_Cha) 7 августа 2017 г.
Смотрела в 🔭 я в восторге от Луны. Обожаю эти сырные 🧀дырочки #затмение #затмение2017 #надонышке #чуть #чутьчуть #красота #небо #ночноенебо #космос #облака #мир #nl #божехраниnl #звезда #звезды #астрономия #звездноенебо #романтика #любовь #instalikes #instagood #moon #love #lovestory #мир #планета #planets #peace
Напоминаем, что в августе омичи станут свидетелями ещё одного космического явления - метеорного потока Персеиды. Его можно наблюдать по ночам уже сейчас, но пик активности "звёздного дождя" придётся на 12 и 13 августа.
Народ, а кто видел 06.08. около 23-30 как в ночном небе строго на восток пролетело около 30 летящих объектов, напоминающих спутники? Шли по небу чётким строем в 3 колонны. Двое чуть отставали и один - замыкающий, догонял основную массу. Что это могло быть, кто объяснит?!
Как обычно, обо всем узнаю постфактум. Хоть и не так зрелищно, как полное затмение, но все равно любопытно.