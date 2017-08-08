Лунное затмение в Омске: обзор соцсетей
Общество  •   8 августа 2017, 11:27, последнее обновление 8 августа 2017, 12:52  •  печать

Лунное затмение в Омске: обзор соцсетей

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Омичи в соцсетях делятся фотографиями лунного затмения, которое можно было наблюдать сегодня ночью. Мы собрали лучшие из них в нашем обзоре.

Прошедшей ночью жители почти всей территории России могли наблюдать частное затмение Луны. За два часа спутник нашей планеты прошёл через северную часть земной тени, которая закрывала южный край Луны примерно на четверть диска.

В Омске частное лунное затмение можно было наблюдать примерно с 23:24 7 августа до 1:19 8 августа. Благодаря хорошей погоде его увидели многие омичи. Соцсети заполонили снимки красивого астрономического явления. Лучшие из них мы собрали в нашем обзоре.

 
 

Поснимал луну, красиво) #лунноезатмение #омск #россия #russia #omsk #alexeyantonovphotography #canon #moon #mooneclipse #moon2017

Публикация от A N T O N O V 🎬 A L E X E Y © (@antonov_photography)

 

 

Пик лунного затмения....

Публикация от Katty ❤️ (@leonteva_katerinka)

 
 

частное затмение (на 2ой фотке его максимум)

Публикация от ночное созвездие (@cccrrreeeppp)

 
 

Частичное лунное затмение - Омск, левый берег.

Публикация от Alexey Terekhin (@alexey.terekhin)

Напоминаем, что в августе омичи станут свидетелями ещё одного космического явления - метеорного потока Персеиды. Его можно наблюдать по ночам уже сейчас, но пик активности "звёздного дождя" придётся на 12 и 13 августа. 

Теги  •  #астрономия #видео #Луна #лунное затмение #обзор #соцсети

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Комментарии
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Александр Жарников  •  8 августа 2017, 14:31

Народ, а кто видел 06.08. около 23-30 как в ночном небе строго на восток пролетело около 30 летящих объектов, напоминающих спутники? Шли по небу чётким строем в 3 колонны. Двое чуть отставали и один - замыкающий, догонял основную массу. Что это могло быть, кто объяснит?!

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Анна Орлова  •  8 августа 2017, 13:40

Как обычно, обо всем узнаю постфактум. Хоть и не так зрелищно, как полное затмение, но все равно любопытно.

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