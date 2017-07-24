Тихая охота: что можно собрать в омских лесах

Благодаря установившейся дождливой погоде в регионе появился богатый урожай грибов. Именно в эти выходные омичи массово открыли сезон тихой охоты и стали делиться фотографиями своих трофеев в соцсетях. Самые яркие снимки мы собрали в нашем обзоре.
По данным Обь-Иртышского УГМС в ближайшие дни в Омске сохранится умеренно тёплая погода. Практически ежедневно будут идти дожди разной степени интенсивности, а значит грибной сезон в омских лесах продолжается.
Впрочем, грибные трофеи не единственные, которыми делятся омичи. Многие радуются, большому количеству ягод и уже начали готовить варенье на зиму.
Приобрести свежие грибы можно у уличных торговцев и на интернет-площадках. Так пятилитровое ведро обабков, лисичек, коровников и груздей обойдётся примерно в 500 рублей.
Отметим, что при сборе и покупке грибов стоит соблюдать осторожность. Ведь даже съедобные грибы могут оказаться очень опасными. Мы собрали самые полезные и эффективные советы, которые помогут вам избежать отравления, в отдельный материал: "Осторожно, груздь! Почему съедобные грибы могут быть опасны для омичей".
Да, пора выбираться в лес за своими любимыми лисичками. Ну и от белых не откажусь.
Эх, завидую я вам по-доброму! Не было бы такой загруженности по работе, сам бы в лес свалил на несколько дней, лучше всяких Турций!