Тихая охота: что можно собрать в омских лесах
Общество  •  24 июля 2017, 14:10  •  печать

Тихая охота: что можно собрать в омских лесах

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На этих выходных омичи активно делились в соцсетях фотографиями грибных и ягодных трофеев. Мы собрали самые яркие публикации в нашем обзоре соцсетей.

Благодаря установившейся дождливой погоде в регионе появился богатый урожай грибов. Именно в эти выходные омичи массово открыли сезон тихой охоты и стали делиться фотографиями своих трофеев в соцсетях. Самые яркие снимки мы собрали в нашем обзоре.  

 

#omsk #омск #лесныевыходные 🍄🌳🌰

Публикация от Мастерская "Домик Лесной феи" (@domik_lesnoy_fei)

 
 
 

По данным Обь-Иртышского УГМС в ближайшие дни в Омске сохранится умеренно тёплая погода. Практически ежедневно будут идти дожди разной степени интенсивности, а значит грибной сезон в омских лесах продолжается.

Впрочем, грибные трофеи не единственные, которыми делятся омичи. Многие радуются, большому количеству ягод и уже начали готовить варенье на зиму.

 

Варенье, точнее желе. Сама🙌 #малинкасмородинка💞 #омск

Публикация от Анастасия Зубарева (@anastasia.z.m)

 
 

#omsk #омск #лесныевыходные🌿🌳🌻🍓

Публикация от Мастерская "Домик Лесной феи" (@domik_lesnoy_fei)

Приобрести свежие грибы можно у уличных торговцев и на интернет-площадках. Так пятилитровое ведро обабков, лисичек, коровников и груздей обойдётся примерно в 500 рублей. 

Отметим, что при сборе и покупке грибов стоит соблюдать осторожность. Ведь даже съедобные грибы могут оказаться очень опасными. Мы собрали самые полезные и эффективные советы, которые помогут вам избежать отравления, в отдельный материал: "Осторожно, груздь! Почему съедобные грибы могут быть опасны для омичей".

Теги  •  #грибы #обзор #фото

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Комментарии
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Николай Каринин  •  24 июля 2017, 17:11

Да, пора выбираться в лес за своими любимыми лисичками. Ну и от белых не откажусь.

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Степан Иванов  •  24 июля 2017, 14:34

Эх, завидую я вам по-доброму! Не было бы такой загруженности по работе, сам бы в лес свалил на несколько дней, лучше всяких Турций!

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