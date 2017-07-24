Тихая охота: что можно собрать в омских лесах

На этих выходных омичи активно делились в соцсетях фотографиями грибных и ягодных трофеев. Мы собрали самые яркие публикации в нашем обзоре соцсетей.

Благодаря установившейся дождливой погоде в регионе появился богатый урожай грибов. Именно в эти выходные омичи массово открыли сезон тихой охоты и стали делиться фотографиями своих трофеев в соцсетях. Самые яркие снимки мы собрали в нашем обзоре.

#omsk #омск #лесныевыходные 🍄🌳🌰 Публикация от Мастерская "Домик Лесной феи" (@domik_lesnoy_fei) Июл 23 2017 в 3:24 PDT

А у нас сегодня немного грибной день:) нямка, ммммм) 😍 #грибы #насобирали Публикация от Olga (@hurma_55) Июл 23 2017 в 7:30 PDT

По данным Обь-Иртышского УГМС в ближайшие дни в Омске сохранится умеренно тёплая погода. Практически ежедневно будут идти дожди разной степени интенсивности, а значит грибной сезон в омских лесах продолжается.

Впрочем, грибные трофеи не единственные, которыми делятся омичи. Многие радуются, большому количеству ягод и уже начали готовить варенье на зиму.

Варенье, точнее желе. Сама🙌 #малинкасмородинка💞 #омск Публикация от Анастасия Зубарева (@anastasia.z.m) Июл 23 2017 в 1:07 PDT

#omsk #омск #лесныевыходные🌿🌳🌻🍓 Публикация от Мастерская "Домик Лесной феи" (@domik_lesnoy_fei) Июл 23 2017 в 3:25 PDT

Приобрести свежие грибы можно у уличных торговцев и на интернет-площадках. Так пятилитровое ведро обабков, лисичек, коровников и груздей обойдётся примерно в 500 рублей.

Отметим, что при сборе и покупке грибов стоит соблюдать осторожность. Ведь даже съедобные грибы могут оказаться очень опасными. Мы собрали самые полезные и эффективные советы, которые помогут вам избежать отравления, в отдельный материал: "Осторожно, груздь! Почему съедобные грибы могут быть опасны для омичей".