В Омске на три дня перекроют улицу Маршала Жукова
Общество  •  23 июня 2017, 12:14  •  печать

В Омске на три дня перекроют улицу Маршала Жукова

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В Омске из-за планового ремонта труб будет перекрыто движение транспорта с 23 по 26 июня.

Из-за проведения плановых ремонтных работ на подземных инженерных коммуникациях для транспорта будет закрыто движение по улице Маршала Жукова на пересечении с улицей Чкалова с 20:00 23 июня до 05:00 26 июня.

По информации департамента транспорта мэрии, на период перекрытия дорожного участка будет изменено движение транспорта. Трамваи № 1 и № 8 вообще не будут ездить, а трамвай № 4 будет двигаться по схеме маршрута № 2 на участке от "Улицы Котельникова" до "ПО "Полёт", а затем по схеме маршрута № 1 на участке от "ПО "Полёт" до "посёлок Амурский".

Также отметим, что трамвай № 9 будет ездить по укороченной схеме: только от  "Улицы 3-й Разъезд" до "Улицы Маршала Жукова" с разворотом на трамвайном кольце, расположенном на улице Маршала Жукова и улице Лермонтова.

Теги  •  #перекрытие улиц #плановый ремонт #трамвай #труба

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