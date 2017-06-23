В Омске на три дня перекроют улицу Маршала Жукова

В Омске из-за планового ремонта труб будет перекрыто движение транспорта с 23 по 26 июня.

Из-за проведения плановых ремонтных работ на подземных инженерных коммуникациях для транспорта будет закрыто движение по улице Маршала Жукова на пересечении с улицей Чкалова с 20:00 23 июня до 05:00 26 июня.

По информации департамента транспорта мэрии, на период перекрытия дорожного участка будет изменено движение транспорта. Трамваи № 1 и № 8 вообще не будут ездить, а трамвай № 4 будет двигаться по схеме маршрута № 2 на участке от "Улицы Котельникова" до "ПО "Полёт", а затем по схеме маршрута № 1 на участке от "ПО "Полёт" до "посёлок Амурский".

Также отметим, что трамвай № 9 будет ездить по укороченной схеме: только от "Улицы 3-й Разъезд" до "Улицы Маршала Жукова" с разворотом на трамвайном кольце, расположенном на улице Маршала Жукова и улице Лермонтова.