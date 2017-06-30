На смену жаре в Омск идут частые дожди и ночные заморозки
Политика  •  30 июня 2017, 15:16, последнее обновление 30 июня 2017, 15:30  •  печать

На смену жаре в Омск идут частые дожди и ночные заморозки

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Погода следующей недели будет дождливой с постоянными перепадами температуры воздуха.

В первых дни июля погода в Омской области будет носить неустойчивый характер, вызванный западным переносом воздушных потоков на территорию региона. Будут идти частые дожди с грозами и усилением ветра. Резкое похолодание в Омске произойдёт уже завтра, 1 июля. Днём температура воздуха опустится до +21 градуса, пройдёт дождь. В воскресенье немного потеплеет, будет малооблачно.

6-7 июля погоду обеспечит арктический антициклон с повышенным фоном атмосферного давления. Ночи будут прохладными, в отдельных районах возможны заморозки, утром туманы, а днём солнечно и относительно тепло, - прокомментировала начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

Согласно долгосрочному прогнозу, в течение недели дневная температура воздуха в Омске составит не выше +24...+26°C.

Теги  •  #заморозки #Обь-Иртышское УГМС #Ольга Демидова #погода

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Комментарии
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Юлия Скиба  •  30 июня 2017, 15:30

Невыносимо уже жить в такой жаре. Похолодание и дожди придутся как раз кстати.

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