LIVE: Самый сильный человек Омска 

Именно такие живут в нашем городе. Им по плечу отбуксировать центру города 20-тонный грузовик и раскрутят богатырскую карусель.

5 августа в 17:00 на Соборной площади дадут старт турниру по силовому экстриму. Турнир - не для слабонервных. Атлеты отбуксируют 20-тонный грузовик, "раскрутят" богатырскую карусель и будут поднимать камни Атласа весом 140 и 235 кг.