LIVE: Самый сильный человек Омска 
LIVE  •   5 августа 2017, 17:58, последнее обновление 5 августа 2017, 19:25  •  печать

LIVE: Самый сильный человек Омска 

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Именно такие живут в нашем городе. Им по плечу отбуксировать центру города 20-тонный грузовик и раскрутят богатырскую карусель. 

5 августа в 17:00 на Соборной площади дадут старт турниру по силовому экстриму. Турнир - не для слабонервных. Атлеты отбуксируют 20-тонный грузовик, "раскрутят" богатырскую карусель и будут поднимать камни Атласа весом 140 и 235 кг.

 

Теги  •  #live #видео #День города #Михаил Шивляков

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Комментарии
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Анатолий Говорун  •  5 августа 2017, 19:41

Людям нужно чаще показывать такие представления, они вселяют уверенность в обычного обывателя и доказывают, что всегда можно достичь желаемого. По крайней мере народу весело, судя по видео! :)

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Ада С  •  5 августа 2017, 18:34

Спорт это хорошо, а такие мероприятия наверняка пропагандируют его среди молодежи и ее туда привлекают!

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