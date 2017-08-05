LIVE: Самый сильный человек Омска 

5 августа в 17:00 на Соборной площади дадут старт турниру по силовому экстриму. Турнир - не для слабонервных. Атлеты отбуксируют 20-тонный грузовик, "раскрутят" богатырскую карусель и будут поднимать камни Атласа весом 140 и 235 кг.
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Людям нужно чаще показывать такие представления, они вселяют уверенность в обычного обывателя и доказывают, что всегда можно достичь желаемого. По крайней мере народу весело, судя по видео! :)
Спорт это хорошо, а такие мероприятия наверняка пропагандируют его среди молодежи и ее туда привлекают!