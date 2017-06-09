Что нам московская Гекуба?

Слово-то какое - реновация! Только и слышно во всех СМИ. Как тут не вспомнить бессмертного классика: "Москва… как много в этом звуке для сердца русского сплелось! Как много в нем отозвалось!". По правде говоря, "москвичей" (чиновников разного ранга, представителей властного федерального центра, изредка удостаивающих вельможным вниманием самоуправных местных князей и покорное им аборигенное население регионов, а также окончательно оторвавшихся от реалий обыденной жизни большой страны всех обитателей мегаполиса) везде и повсюду за пределами МКД искренне недолюбливают. Порой страстно не любят - почти так же, как вообще "москалей" в одуревшей нынешней Окраине. Однако же о стремительно надвигающейся беде москвичей, охваченных неуемной заботой столичного градоначальника (особы, приближенной к самому президенту) и подпадающих под эту самую реновацию, уже узнала вся страна. Негодуем и скорбим вместе с ними, жителями Большой Москвы ("всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и финн, и ныне дикой тунгуз, и друг степей калмык"). Потомками "понаехавших" - многочисленной родней славных строителей московского метро (еще сталинского легендарного времени) и спортивных объектов московской Олимпиады (еще брежневской эпохи застоя). Надо полагать, обеспеченные дети белорусских и казахстанских министров, обеспеченные отпрыски беглых украинских и киргизских оппозиционных политиков, наследники-мажоры космополитов-олигархов и родственники высокопоставленных патриотов-партийцев (новейшей номенклатуры), бойкие племянники выходцев с Кавказа и других видных представителей разных диаспор перспективами реновации отнюдь не обеспокоены.

С учётом этих обстоятельств, глубина нашего христианского - равно как и не христианского (во имя Аллаха милостивого и милосердного, станем ли уповать на Иегову или же Будду, все теперь едино) - сострадания к жертвам собянинских великих реформ в значительной степени коррелируется известными недостатками московского характера. Они про нашу жизнь ничегошеньки не знают, и мы, раз так, на них плевали. Как тут не процитировать принца Датского: "Что он Гекубе? Что ему Гекуба?". Кто не знает, в шекспировской драме эти слова Гамлет адресует искусному актеру, мастерски прочитавшему монолог, описывающий страдания Гекубы, несчастной вдовы убитого врагами троянского царя Приама. Знаменитый "гамлетовский вопрос" - мучительный вопрос о мотивах действия или бездействия человека - применим и к нынешней описываемой ситуации, только там - трагедия, а здесь же - больше фарс (язвительные журналисты заметили, что на недавние митинги протеста выходило раза в три больше народу, нежели реально проживает в пятиэтажках, подлежащих реновации). По поводу "крылатого выражения" популярные словари сообщают: "Иносказательно фраза используется как в отношении человека, безразличного к чему-либо или кому-либо, так и по отношению к тому, кто вмешивается в не касающееся его дело". Ну и славно, сгодится и нам для красного словца!

Кто только не прибился к протестующим денно и нощно обитателям подлежащих сносу "хрущовок"! Сегодняшние СМИ сообщают: "У Госдумы задержали возмущавшегося реновацией Митрохина". Какие знаменитые люди попадают в безжалостный маховик репрессий "путинского режима" по причине своего неравнодушия к страданиям простых людей! Во-первых, никто не оспорил того банального факта, что протестная акция против программы реновации была несанкционированной; стало быть, возбудившегося гражданским гневом главу московского отделения партии "Яблоко" задержали бы и в Хельсинки, и в Лондоне (хоть Британия и "родина демократии"!), не говоря уже о Киеве и Бишкеке. Во-вторых, каким ветром перемен занесло оппозиционного политика под парадный подъезд Государственной Думы? Хотел попасть в общественную приемную? Вышло как у хрестоматийно известного литературного героя: "шел в комнату, попал в другую". Кстати, не состоял ли уважаемый Павел Афанасьевич Фамусов в "Единой России", а нонконформист Александр Андреевич Чацкий, часом, не возглавлял ли раннюю московскую организацию "Яблока"?

Русского человека хлебом не корми, дай организовать "бессмысленный и беспощадный" бунт! Собравшиеся у непоколебимых стен Думы пикетчики выкрикивали, как сообщают СМИ, революционные лозунги: "Долой реновацию!", "Это наш город!", "Руки прочь от Москвы!", "Позор!". Давайте разберемся. Для начала напомним, что город – не только "ваш", это еще и "столица нашей Родины". Далее заметим, что на подвиг (вроде оплеванного некоторыми из именитых московских "деятелей культуры" и прочего шоу-бизнеса подвига панфиловцев под Москвой зимой 1941-го года) у вас никого духу не хватит (ну ляжет кто поперек родного порога перед злыми судебными приставами на глазах общественности и что?). Сказано же вам, что "депутаты сегодня уточнят характеристики домов, которые могут войти в программу, а также расширят возможности собственников жилья в сносимых домах". Боярской буйной головы Собянина вам не видать! Кремль штурмовать никто из вас не решится идти: Навальный находится на излечении заграницей (и семью на всякий случай из страны вывез, теперь он беглый оппозиционер вроде Ходорковского, цена ему уменьшилась – как на квадратные метры нового жилья, что обещает московский градоначальник). Темная эта история - про московскую реновацию!

В регионах, как замечают, язвительные журналисты некоторых СМИ, вопрос "сносить или не сносить" не стоит: дали бы деньги на снос ветхого жилья (а его, по признаниям руководства страны, миллионы квадратных метров), давно бы снесли старое и построили новое. Региональные СМИ безжалостно назвали москвичей "зажравшимися". Справедливо сказано!

Вот меня, например, больше интересуют перспективы омского метро. Перспективы, по правде сказать, неутешительные (на весь мир опозорились, ославлены бойкими журналистами и пользователями социальных сетей интернета, живо комментирующих злополучную "карту Омского метро" с одной-единственной станцией, от которой никуда и ни в какую сторону не уедешь). Заголовки региональных СМИ звучат издевательски: "На Омское метро нашли немного денег". В особенности было всем неловко, когда город, погрязший в проблемах, с маниакальной настойчивостью местных властей праздновал трехсотлетие. Обмелевший седой Иртыш, загаженная набережная, закрытые строгими органами санитарного надзора пляжи, ночное небо над "городом-пнём" озарялись праздничными фейерверками. Две извечных русских беды - дураки и дороги - одолели любимый город.

Что касается омского метро, то ситуация хуже московской реновации. Процитируем один весьма серьёзный документ Счетной палаты Российской Федерации: "Состояние объекта незавершенного строительства влечет риски возникновения аварийных ситуаций с тяжелыми последствиями, в том числе: проседание грунтов под жилыми домами, деформация временных ограждающих конструкций, подтопление перегонных тоннелей. При этом бюджетом Омской области средства на Омский метрополитен в 2017 году не предусмотрены". Так что судьба Гекубы точно не волнует, уж простите!