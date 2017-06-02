А был ли мальчик? Шекспир, сиротские слёзы и гневные речи

Как утверждает жутко независимое продвинутое издание "Медуза Горгона" и несгибаемый свободный журналист Шминкин, обретающийся на сайте великой "информационно-разговорной" радиостанции "Ухо Москвы" (принадлежащей весьма серьёзным "аффилированным лицам"), весь цивилизованный мир должен содрогнуться от омерзения и возмущения по поводу очередной расправы путинских сатрапов с людьми доброй воли. Теперь они - эти палачи в погонах, потерявшие человеческий облик - взялись за их, свободолюбивых гуманистов, невероятно одарённых невинных детей, воспитанных на Шекспире и стихах Бродского.

Весь сыр-бор разгорелся на прошлой неделе из-за весьма банального происшествия - задержания полицией мальчика, попрошайничавшего на московском Арбате. Умеренные СМИ (журналисты которых пока ещё "дружат с головой") бесстрастно сообщили: "Вечером 26 мая полицейские на Воздвиженке задержали 10-летнего мальчика, декламировавшего "Гамлета". Мачеха попросила отпустить ребёнка под её ответственность, а, получив отказ, попыталась помешать полицейским доставить его в отделение. Теперь её проверяют по статье 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти)". В дело вступили "независимые" СМИ ("непримиримые" журналисты которых не намерены дружить ни с кем на свете, не могут поступиться принципами!): тотчас же из мухи сделали слона. Застонали "борцы с режимом" на всякого рода дискуссионных "площадках" и в социальных сетях. "Другая" Россия разразилась потоками брани.

Оплёванные и оклеветанные "людьми доброй воли" простодушные, в который раз оплошавшие "силовики" пытались оправдаться. На слушаниях в комитете Совета Федерации (так далеко зашёл пустяковый, казалось бы, скандал!) высокопоставленный полицейский чин всенародно признался: "Да, там есть моменты, но в целом требования сотрудников были правомерными". Неравнодушные к сиротским слезам СМИ вынуждены были пойти на некий компромисс, особо не надеясь примирить возмущённую общественность с властью, всё же сообщив, что полиция извинилась перед вмиг сделавшимся знаменитым на всю страну мальчиком "за доставленные неудобства". Следующие профессиональному кодексу журналистской этики СМИ отметили тот малоприятный факт, что бедный мальчик пострадал-то неслучайно, поскольку так называемые родители его оказались, как бы мягко сказать, людьми безответственными. В отношении родного отца составили протокол "за неисполнение обязанностей по воспитанию", в отношении его мачехи (не матери!) был составлен протокол за "неповиновение сотруднику полиции". К несчастью, нерадивый папаша оказался подданным Окраины.

Как справедливо замечает один известный - слава Богу, нормальный (не майданутый) - журналист, "общая моральная атмосфера, сложившаяся в нашем обществе в последние годы, всё больше напоминает разгул самобичевания и пессимизма конца перестроечных и начала девяностых годов, когда рушили СССР и доламывали память о прежней великой державе". Действительно, что на самом деле происходит в стране? "Почему эти ниспровергатели традиций и устоев при явном попустительстве кремлёвской власти приобрели в последнее время такую общественную, да и политическую силу?". Выдающийся режиссёр современности (другим можно так называться, ему нет?!) и просто замечательный человек Никита Михалков назвал эту разношёрстную вредоносную публику "элитными боевиками от культуры". Журналист задаётся вопросом: "И спроста ли общество без конца сотрясают скандалы по самым разным поводам - начиная от "Гоголь-центра" и заканчивая недобросовестными воплями о зверствах полиции по отношению к мальчику, читавшему на Арбате "Гамлета", как выяснилось, за подаяние". Общество активно раскалывают, так называемое общественное мнение сознательно ожесточают (проблем в стране - выше крыши, кто бы спорил, но таким ли образом, вставляя палки в колёса, продуктивно решаются "наболевшие вопросы бытия"?). Это крайне опасно, губительно для России (хватит с нас "великих потрясений"!).

Чего хотят наши оголтелые оппоненты? "Мода на недоверие" (власти, инакомыслящим соотечественникам, "космополитам" или же "патриотам") - чрезвычайно опасна, потому как жутко заразна и поражает мозг. В первую очередь - слабые мозги "мягкотелых" интеллигентов. Изо дня в день они твердят нам, что в России всё как было, так и осталось: "скверно и гадко", "сверху донизу все рабы" и тому подобное. Уезжать из страны - нелюбимой родины - они не собираются, кто тогда содержал бы их на западные гранты? Остаётся любимое ими, "грантоедами", поприще, то, что называлось в советское время "подрывной деятельностью". По этому поводу одна яркая журналистка, успевшая побывать в эмиграции и разочаровавшаяся в тамошних нравах "свободного мира", веско замечает: "Здесь важен не смысл протеста, но его преемственность и главное - бесперебойность".

Что касается странной истории, тянущей на провокацию: сообщается, что наверху дана-таки соответствующая команда, "руководство управления внутренних дел по центральному административному округу Москвы, а также столичный главк СКР назначили проверку действий сотрудников полиции". А то некоторые правдолюбы уже изошли на эмоции: "Это в миллион раз хуже, чем история с "Гоголь-центром", с Серебренниковым. Там взрослые - тут ребёнок. Там адвокаты и заступники в Кремле - тут никого". Будут вам и адвокаты, и заступники в самом Кремле!

Что касается детолюбивых СМИ: в ходе общественной дискуссии выяснилась деструктивная роль "свободной" журналистики, ибо "всего за пару десятилетий вот такой гадливой, но постоянной раскачкой репутации правоохранительных органов в общественное сознание удалось внедрить простенькую, но действенную подспудную мысль - правонарушитель всегда прав, правоохранитель изначально жесток и несправедлив". Именно так! Для прогрессивных будто бы журналистов "любое покушение на личные свободы - предтеча фашизма, любая репрессия - зло". Вот как?!

В СМИ промелькнуло любопытное сообщение, что хрестоматийно известный многим монолог принца Гамлета московский "уличный принц" (пафосное прозвание, дарованное мальчику журналистами) "прочитает в Кремле". Ничего себе поворот скандальной истории! Поживём - увидим!