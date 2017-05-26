Куклы против Карабасов-Барабасов

На официальной церемонии в Кремле - торжественном вручении наград "лучшим людям" России - случилась странная и неприятная сцена: награждённый известный актёр театра и кино долго не отпускал руку главы государства, единолично завладев вдруг его "драгоценным" вниманием. Разгорячённый "свободный художник", руководитель государственного Театра Наций, общественный деятель Евгений Миронов на глазах у всех что-то возмущенно долго нашёптывал на ухо не очень располагавшему к такому разговору президенту страны. Выглядело всё это хамством (мероприятие протокольное, существуют, наконец, правила приличия). Вскоре выяснилось, что вызывающий "героический" поступок - очередной демарш российской "творческой интеллигенции", лишь одно звено в цепочке подобных же выступлений собратьев - "деятелей искусства" - в поддержку невинно осуждённого "гениального" режиссёра и просто хорошего человека, бессеребренника Кирилла Серебренникова. Заинтригованным журналистам, представителям "четвёртой власти", кипящий праведным гневом настоящего друга и истинного гражданина Миронов заявил, что "посчитал своим долгом проинформировать президента о событиях вчерашнего дня".

Накануне, сообщают СМИ, в театре "Гоголь-центр" прошли обыски, несчастный, униженный "сатрапами" Серебренников был допрошен следователями Следственного комитета "в качестве свидетеля" и отпущен. По данным следствия, обыски проводились в рамках уголовного дела "по факту хищения в 2014 году бюджетных средств в особо крупном размере", выделенных автономной НКО "Седьмая студия", созданной всё тем же худруком "Гоголь-центра" Кириллом Серебренниковым. Возглавлялась эта "контора" генеральным директором ("зиц-председателем") Юрием Итиным, финансами распоряжалась главный бухгалтер Юлия Иванова. На них теперь и "переведены стрелки". Любопытно, отмечают СМИ, что "на протяжении последних лет …театр, которым руководит Кирилл Серебренников, отдавал подряды с бюджетным финансированием структуре, художественным руководителем и учредителем которой является тот же Кирилл Серебренников". О коррупции "пока говорить рано", подчеркивают знающие и осведомлённые в деталях происходящего люди, однако "даже на поверхностный взгляд это выглядит как минимум конфликтом интересов".

Невольно вспоминается замечательный во всех отношениях эпизод из хрестоматийно известной сказки, весьма походящий к описанию того, что нам пытаются всучить "независимые от Кремля" СМИ. "Пошли они втроём по пыльной дороге. Лиса сказала: - Умненький, благоразумненький Буратино, хотел бы ты, чтобы у тебя денег стало в десять раз больше? - Конечно, хочу! А как это делается? - Проще простого. Пойдем с нами. – Куда? – В Страну Дураков. Буратино немного подумал. - Нет, уж я, пожалуй, сейчас домой пойду. - Пожалуйста, мы тебя за веревку не тянем, – сказала лиса, - тем хуже для тебя. - Тем хуже для тебя, - проворчал кот. - Ты сам себе враг, - сказала лиса. - Ты сам себе враг, - проворчал кот. - А то бы твои пять золотых превратились в кучу денег… Буратино остановился, разинул рот… - Врешь! Лиса села на хвост, облизнулась: - Я тебе сейчас объясню. В Стране Дураков есть волшебное поле, - называется Поле Чудес… На этом поле выкопай ямку, скажи три раза: “Крекс, фекс, пекс”, положи в ямку золотой, засыпь землей, сверху посыпь солью, полей хорошенько и иди спать. Наутро из ямки вырастет небольшое деревце, на нем вместо листьев будут висеть золотые монеты. Понятно? Буратино даже подпрыгнул: - Врёшь! - Идём, Базилио, - обиженно свернув нос, сказала лиса, - нам не верят, и не надо… - Нет, нет, - закричал Буратино, - верю, верю!.. Идёмте скорее в

Страну Дураков!".

Кто тут простодушный Буратино, понятно, заботливые сотоварищи так и аттестовали своего выдающегося коллегу. Сложнее определиться, кто тут, выражаясь языком драматургии, его "главный антагонист" Карабас-Барабас. В известной сказочной истории он суров и страшен, помимо того, что он жёстко руководит кукольным театром, является "доктором кукольных наук", фигурирует ещё и в качестве "ближайшего друга Тарабарского короля". Президента мы знаем как человека мудрого и покладистого, вполне дружелюбного (когда его терпением не злоупотребляют), мастера ироничных замечаний и высказываний. Даже в жёстких спортивных единоборствах - изредка, на радость и потеху журналистской братии - великодушен, на охоте и рыбалке, уверяют "ближние люди", никого из "братьев наших меньших" не обидит. Руководитель Театра Наций - тоже вроде бы не "самодур", как и оклеветанный руководитель "Гоголь-центра". Руководитель Следственного комитета не похож на синьора Карабаса. Генералы и полковники "силовых" ведомств длинных бород теперь не носят (не в эпоху царя Гороха живём!).

Что бы ни говорилось с одной заинтересованной стороны ("либералов" и "борцов с режимом") и с другой (их оппонентов и противников), как подчеркивают СМИ, "у следствия есть реальные причины интересоваться Серебренниковым". Справедливо сказано одним из участников общественной дискуссии: "Истерика творческой интеллигенции, разразившаяся по поводу обысков в "Гоголь-центре", показательна как реакция самозащиты со стороны группы, считающей себя неприкосновенной. Это особенно заметно, если подробнее изучить те эпизоды хищения государственных средств, которыми занимается следствие. За последние годы кто только не становился объектом разработки правоохранительных органов в России - губернаторы, федеральные министры, руководство Спецстроя чуть ли не в полном составе и даже, страшно сказать, Шакро Молодой. А ещё были генералы полиции, Следственного комитета и ФСБ". Действительно, "дело-то вполне банальное и даже, можно сказать, привычное - появились вопросы к расходованию выделенных бюджетных средств". Однако "лицедеи" возомнили себя "кастой неприкасаемых".

Причина бурной реакции понятна и вполне очевидна: одно дело изобличать коррупцию в высших кругах государственных чиновников (выступил против "Димона" - и ты герой, школьники визжат от восторга на несанкционированных митингах), другое дело - задеть честь и достоинство "мастеров сцены". Пафос возмущения "прогрессивной общественности" - артистического сообщества - укладывается в хлесткую фразу: "Руки прочь от творца!". Но в ответ они, справедливо сказано в некоторых СМИ, вызывают "негодование у другой части общества" (уточним, большей части нашего общества). Некоторые эксперты напоминают в этой ситуации, что, к примеру, "американская Фемида неумолимо и твёрдо стоит на позиции, что талант и всемирное признание не является поводом (и тем более причиной) для освобождения от ответственности перед законом". Закон, безусловно, должен быть одинаково строг ко всем, очень бы этого нам хотелось (никто не спорит, российская Фемида далека от идеала, но давайте вместе и бороться за это светлое будущее).

А чего это наши "куклы" так всполошились?! Нет дыма без огня? Что касается участи Карабасов-Барабасов, то сам президент чётко обозначил их собственные перспективы, высказавшись об этом самым нелестным образом: "Да дураки!".

Напоследок ещё одна подходящая цитата из известной сказки: "Тут занавес упал, и на нём опять заблестел золотой зигзаг молнии. Папа Карло, Мальвина, Пьеро не могли опомниться от восхищенья. Буратино, засунув руки в карманы, задрав нос, сказал хвастливо: - Что - видели? …В этом театре мы поставим комедию - знаете, какую? - "Золотой ключик, или Необыкновенные приключения Буратино и его друзей”. Карабас Барабас лопнет с досады. Пьеро потер кулаками наморщенный лоб: - Я напишу эту комедию роскошными стихами. - Я буду продавать мороженое и билеты, – сказала Мальвина. - Если вы найдёте у меня талант, попробую играть роли хорошеньких девочек… Артемон слушал, задрав ухо, вертел головой, глядел блестящими глазами на друзей, спрашивал: а ему что делать? Буратино сказал: - Артемон будет заведовать бутафорией и театральными костюмами, ему дадим ключи от кладовой… - Ну а ты, ну а ты, Буратино? - спрашивали все. - Кем хочешь быть при театре? - Чудаки, в комедии я буду играть самого себя и прославлюсь на весь свет!".

За одного битого двух небитых дают! Дерзайте, господа актёры!