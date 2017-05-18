Окончательный диагноз (больные люди в Голливуде и не только)

"Политической шизофренией" метко назвал российский президент Путин очередной виток антироссийской истерии в США, непосредственно связанный с самим новоизбранным американским президентом Трампом; иначе, действительно, трудно "объяснить обвинения в адрес президента в том, что он выдавал Лаврову какие-то секреты". Американские СМИ, признаются их обозреватели, "в панике из-за путинской шутки": на пресс-конференции по итогам переговоров с итальянским премьером в Сочи он пообещал присутствовавшим журналистам объявить замечание главе российского внешнеполитического ведомства за то, что тот "не поделился американскими секретами" с главой государства. "Тон и смысл сказанного затем были более чем серьезными", подчеркивают ведущие мировые СМИ.

Сразу же после бурно обсуждаемого визита "всесильного" российского министра иностранных дел в Вашингтон и состоявшегося (в отсутствии таким образом "наказанных" официальных представителей американских СМИ, столь раздражающих американского президента!) разговора Сергея Лаврова с Дональдом Трампом в Соединенных Штатах "разгорелся настоящий скандал". Ангажированная пресса безапелляционно заявляет о том, что хозяин Белого дома опрометчиво передал российскому министру "секретную военную информацию". Один из популярных телекомментаторов провоцирует доверчивую публику: "Президент Путин посеял испуг и панику в журналистском пуле. Он заявил, что у него есть запись беседы президента Трампа с Сергеем Лавровым, и он согласен передать её сенату и конгрессу, если американская сторона сочтёт это уместным... Идея, что русские вели в этой комнате аудиозапись, является совершенно ошеломительной… Речь идёт скорее о стенограмме". И что же теперь делать истинным демократам, патриотам Америки? Как спасать колыбель западной демократии и оплот "свободного мира", если предателем оказался сам Капитан Америка?

Кипящие праведным гневом звёзды Голливуда и шоу-бизнеса снова вышли на улицы американской столицы, напялив на свои глупые головы дурацкие розовые шапочки-…здюшки, сделавшиеся с лёгкой руки ярых феминисток символами гражданского протеста (помните обидное ленинское определение всякой мнящей себя национальной интеллигенции?). В изнеженных руках этих людей творческих профессий и примкнувших к ним многочисленным бездельникам и маргиналам были антироссийские плакаты. Лечиться пора, дамы и господа хорошие! Тибетские духовные мантры и модные диеты уже мало помогают изнурённому борьбой за демократические ценности организму, пора переходить на душ Шарко и другие радикальные способы врачевания. Приезжайте к нам в Ессентуки, а лучше в Крым!

Как тут не вспомнить экранизированную литературную классику! "Окончательный диагноз" (TheFinalDiagnosis) - "производственный" роман-бестселлер 1950-х годов популярного американского писателя Артура Хейли: "Больница, в которой кипит жизнь. Здесь лечат людей - и не просто лечат, но спасают. Однако - это ли главное в мире больницы?". Как вам это? Раскрепощённая скандалистка Мадонна, книжек, похоже, не читает; зачем ей это, звезде мирового масштаба, если столько всяких талантов - певческих и других, и в придачу, как говаривал небезызвестный герой школьной классики Базаров, "богатое тело"? "Одна извеличайших актрис современности", трехкратная обладательница "Оскара" и академической степени магистра искусств, Мерил Стрип, книги, надо полагать, читает и регулярно (быть может, даже русские - Достоевского и других); ей присуждена одна российская престижная премия - "за покорение вершин мастерства и верность принципам школы Константина Станиславского". И после всего этого напялить на благородные седины неприличную шапочку и пойти протестовать против своего президента, "продавшегося русским"?

Вот уж справедливо высказался по этому поводу наш президент: "До чего ещё могут додуматься люди, которые генерируют подобную чушь, подобный бред, трудно себе представить"! Он указал на тот несомненный факт, что происходящее вокруг "пророссийского" Трампа и России на самом деле - "процесс внутриполитической борьбы". Разжигание антироссийских настроений, действительно, не может не удивлять. На протяжении последних полутора лет Дональда Трампа - сначала как кандидата в президенты, потом как законно избранного руководителя великой страны - обвиняют в связях с "русскими шпионами". Бред?! Нет же, неизменная позиция его оппонентов, чудовищное и оскорбительное для великой нации измышление проигравших политических противников, со странной готовностью транслируемое в массы американскими СМИ. С российской стороны с сарказмом замечено: те, кто "раскачивают внутриполитическую ситуацию в Соединенных Штатах под антироссийскими лозунгами", именно они, предают интересы американского народа, не давая избранному народом США президенту "работать в полную силу". "Они либо не понимают, что наносят вред собственной стране, и тогда они просто тупые, либо они всё понимают, и тогда они просто опасные и нечистоплотные люди". В любом случае, подчеркнул Путин, "это дело самих Соединенных Штатов, и мы туда вмешиваться не будем".

В условиях "скоординированной атаки прессы, разведсообщества и части Конгресса", особо отмечают эксперты, проводить какую-либо серьёзную работу новой президентской администрации весьма сложно: "В любой момент любая информация может быть "слита" и подана в соответствующем ключе". Трампу "крайне затрудняют выстраивание всей внешнеполитической работы", но в любых двухсторонних отношениях важнее всего личное доверие, и если собеседники Трампа будут сомневаться в способности президента США гарантировать конфиденциальность бесед, то о какой серьёзной внешней политике можно вести речь?! Ситуация, в которой оказался американский президент, и впрямь ненормальна: войну ему объявила не только часть госаппарата, но и американского истеблишмента.

Заголовки СМИ удручают, ситуация накаляется: "В США назначен специальный прокурор по России" (имеется в виду, что расследовать "возможные связи окружения Трампа с Москвой" будет экс-директор ФБР). По сообщениям СМИ, в Конгрессе США уже звучат прямые призывы к импичменту всего-то полгода назад вступившего в должность президента. Весьма показательно, что затеявшие разбирательство определённые лица мотивируют свои действия не открывшимися фактами и обнаруженными какими-либо уликами, а "уникальными обстоятельствами и общественным интересом". "Российский след" будут теперь искать, пока не найдут (сделать подобное в эпоху интернета и отработанных технологий манипуляции общественным мнением будет несложно, мастера фальсификаций найдутся).

Надо отдать должное выдержке обычно несдержанного Трампа, сам он уверен, сообщают европейские СМИ, что "расследование снимет с него подозрения в связях с Москвой": "С нетерпением ожидаю этого заключения как можно скорее", будто бы заявил он, далеко не первая жертва масс-медиа.

Что касается бесстыдных сторонников клана Клинтонов, то в своих обвинениях они зашли слишком далеко: президента своей страны они готовы втоптать в грязь, выставив на весь мир посмешищем. "Несчастный" Коми будто бы был разом уволен с поста директора ФБР (и это после доклада о переписке экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон!) для того, чтобы не дать расследовать якобы доказанную связь предвыборного штаба республиканцев с некими российскими олигархами, доверенными лицами самого Путина, и Кремлём. Конгрессмены-демократы истово требуют "продолжения банкета" - сенатского расследования и затем сурового и беспощадного суда. "Русскому шпиону" Трампу, беспардонно утверждают совсем обнаглевшие американские СМИ, "поможет только Кремль". Требование импичмента подкрепляется беспрецедентным и грубым давлением масс-медиа (особо неистовствуют всемирно известные телеканалы). Ситуацию многие эксперты уже сравнили со знаменитым "Уотергейтом", политическим скандалом 1970-х годов, закончившимся отставкой президента страны Ричарда Никсона.

Тем временем немного подлечившая пошатнувшееся здоровье менее удачливая соперница Трампа на выборах Хиллари Клинтон объявила о создании новой политической силы - движения "Вместе вперёд", дабы совместно со всеми неравнодушными к судьбам демократии гражданами построить "более справедливую и инклюзивную Америку". Звёздно-полосатый флаг ей в руки (ничего, что руки давно уже трясутся в унисон с больной головой, смех без причины и тому подобные настораживающие симптомы). Она всё ещё претендует на Овальный кабинет? Пора всесильному Путину подсылать вездесущих русских шпионов к упрямой властной старухе.