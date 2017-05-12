Звенит в ушах лихая музыка атаки... Спортивный дискурс дня Победы

Как поётся в популярной песне советских ещё времен - времён блистательных побед нашей легендарной хоккейной команды ("великолепная пятёрка и вратарь"), "в хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей". Теперь в хоккей играют даже французы и итальянцы. Немцы и швейцарцы, кто бы раньше мог подумать, давно уже не новички в большом хоккее. Кто бы из завзятых болельщиков лет двадцать тому назад поверил газетному сообщению или же телевизионной новости, что насыщенный спортивными событиями календарь очередного хоккейного чемпионата мира предполагает матчи в Париже! Нынче известное крылатое выражение "увидеть Париж и умереть" неожиданно приобрело дополнительный оттенок смысла: увидеть собственными глазами тяжелейший и позорнейший для родоначальников мирового хоккея канадцев матч с новобранцами французами, едва не вырвавшими у них вожделенную победу, а там уж и помереть можно - от избытка эмоций и туристических впечатлений. Заголовки мировых СМИ с убийственной иронией констатируют пикантность возникшей ситуации: "Канадцы еле унесли ноги от французов". Спортивные комментаторы особо подчеркивают, что сборная Франции вела в счете вплоть до конца второго периода, "Кленовые Листья" смогли вырвать победу лишь в заключительном периоде. Фантастика!

Кому чудесам удивляться, а кому молодецких головушек запросто лишиться: осерчавший белорусский Батька обещал весь тренерский состав отправить "мести улицы", а несчастных неудачливых игроков национальной сборной "посадить в тюрьму". СМИ нарекли неудачно выступающую на нынешнем чемпионате команду страны "обреченной Беларусью". Обратим внимание на тот непреложный факт, что весьма критические отзывы об игре белорусской "ледовой дружины" объясняются не только неоправдавшимися надеждами, ожиданиями обманутых болельщиков. Накануне чемпионата из прогнозов спортивных экспертов складывалась куда более благоприятная картина, высказывавшиеся некоторыми завышенные оценки потенциальных возможностей белорусской сборной не были столь уж беспочвенными (кто смотрит регулярные матчи КХЛ, тот знает истинную цену ведущих мастеров тамошнего хоккея). С учётом того обстоятельства, что пока ещё "братскую" Белоруссию иногда некие остроумцы с издевкой называют "заповедником социализма" ("парком советского периода" - по аналогии с "парком юрского периода"), угрозы руководителя страны отнюдь не выглядят мрачной шуткой, саркастическим ораторским приемом, это нам смешно, белорусским хоккеистам натурально страшно. В тюрьму не посадят, но в колхозное село - на перевоспитание, как в коммунистическом Китае при Великом Кормчем - запросто сошлют. Плохо владел клюшкой, будешь сено складировать.

Ещё не завершившийся чемпионат мира (еще впереди полуфинальные матчи, только обсуждаются возможные пары соперников) преподнес немало сюрпризов. "Хоккейные болельщики привыкли, что разница в классе между ведущими сборными и всеми остальными слишком велика, чтобы пристально следить за первым раундом чемпионата мира. Но нынешний турнир стереотипы разрушает". Это где такое прежде было видано, чтобы в группе, где выступает наша сборная, после первых трех туров таблицу уверенно возглавила какая-то Латвия! С изумлением и некоторой досадой знатоки говорят о "провале традиционно крепкой" Словакии. Немало испортила нервов соперникам "откровенно слабая" Италия. Неровно и не очень уверенно отыграли стартовые матчи "викинги" - датчане. Решающий поединок с российской сборной они выдержали весьма достойно (первый период, который мы все смотрели с замиранием сердца, они фактически не позволяли нашим хоккеистам играть в полную силу); как замечают знатоки, это совсем не тот уровень, какой должна была бы продемонстрировать эта скандинавская команда. Серебряные призеры прошлого чемпионата мира финны и признанные мастера европейского хоккея "злые" чехи "вообще не попадают в квартет сильнейших". Зато французы, "чьи хоккейные успехи пока и близко не дотягивают до футбольных", разгромили тех же финнов. "Весьма бодро", отмечают СМИ, начали чемпионат хоккеисты Швейцарии. "Мечтает о сохранении места в элите" команда Словении!

Знаковым и символичным - в силу сложившихся обстоятельств - оказался матч России и Германии, сыгранный именно накануне дня Победы (следуя общепринятому в Европе календарю исторических дат, как раз в день капитуляции Германии). Игра получилась зрелищной и напряженной ("как и в матче с итальянцами, - отмечают СМИ, - российская сборная "великолепно играла в большинстве и перед третьим периодом сделала себе комфортный задел в пять шайб"; затем сборная Германии "попыталась вернуться в игру", сумела забросить три шайбы, однако пропустила ещё одну, победную для русских). Короче, к вящему удовольствию многочисленных возбужденных российских болельщиков, немцы нам "ответили за Севастополь", более того, возмущению их не было предела, когда Хагер (удаленный до окончания матча) травмировал Мазякина. Надо отдать должное воспитанным в законопослушании немцам, на пресс-конференции тренер проигравших соперников принес публичные извинения российским коллегам и осудил столь "омрачившую встречу" грубость своего лучшего игрока. Плохо воспитанные российские болельщики, сообщают немецкие СМИ, "устроили ему свое наказание - облили пивом по пути в раздевалку". Хорошо, что не пробили обидчику голову пивной бутылкой.

Любопытно, что задиристые и жутко невоспитанные американцы отреагировали на это происшествие должным образом: "Мы сейчас не думаем о последнем матче группового этапа с Россией, сфокусированы на следующей встрече". Ну и славно! Хотелось бы в финале сыграть с именитыми канадцами, разумеется, выиграть, но на худой случай сгодится победа над американцами. Они нам ответят за беспричинно разбомбленный "томагавками" аэродром наших сирийских союзников.