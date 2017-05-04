Ach, du lieber Augustin! Всё прошло, всё пропало!

Известную старинную немецкую песню "O, du lieber Augustin" одна из современных исполнительниц, руководитель ансамбля немецкой песни петербургского Русско-немецкого Центра встреч, назвала полушутя-полусерьёзно "антикризисной". Весьма кстати отчего-то припомнилась эта незатейливая мелодия со скрытым печальным смыслом: в германо-российских отношениях на сегодняшний день явный и глубокий кризис.

"Канцлер Германии Ангела Меркель и российский президент Владимир Путин обменялись взаимными комплиментами" на пресс-конференции после долгого разговора в рамках подготовки саммита G2, сообщают немецкие СМИ, пристально (и с определенными надеждами) следившие за встречей на высшем уровне в Сочи. Однако все, кто видел ТВ-трансляцию итогового протокольного мероприятия, не могли не заметить не слишком-то радостные лица двух мировых лидеров. Гостеприимный хозяин держался чуть лучше, дорогая гостья выглядела так, словно её угощали крымским рислингом.

Формально, как было заявлено заранее, обсуждались вопросы, связанные с проведением саммита в Гамбурге. На самом деле, как подчеркивают эксперты, главное внимание оба лидера сосредоточили на трёх вопросах исключительной важности: украинский кризис, ситуация в Сирии и борьба с терроризмом. Взрывоопасная обстановка в Донбассе - злоба дня.

На пресс-конференции Путин вполне доброжелательно отметил, что с федеральным канцлером "всегда проходят плодотворные переговоры". В свою очередь, чем-то сильно недовольная госпожа Меркель всё же назвала президента России "конструктивным партнёром", а также наотрез отказалась обозначать дотошным журналистам накопившиеся проблемы и разногласия между двумя государствами. В конце пресс-конференции они - как и полагается - пожали друг другу руки. На сей раз, в отличие от невоспитанного американского президента, по-ковбойски проигнорировавшего дипломатический этикет у себя дома, в Вашингтоне, российский президент в буквальном смысле "принудил" высокую гостью к рукопожатию. В следующий раз, напоминают СМИ, оба политика увидятся теперь на встрече глав государств "Большой двадцатки".

От переговоров в Сочи никто и не ожидал каких-либо "прорывов", были всего лишь зафиксированы принципиальные позиции сторон. Госпожа федеральный канцлер заявила, что Россия и Германия "должны продолжать диалог", несмотря на имеющиеся разногласия. Фрау Меркель затянула привычную, порядком надоевшую "песню": она надеется на снятие санкций с России, "но лишь при выполнении минских договорённостей по Украине".

С российской стороны прозвучали куда более дипломатичные оценки якобы безрезультатной встречи в верхах: разговор глав двух государств был конструктивным и "обошёлся без нравоучений", сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Фрау Меркель всем своим видом демонстрировала желание устроить "педсовет" с разбором провинившихся (очевидно вспомнила былые годы, время партийной работы в сфере среднего специального профессионального образования). Вылитая "химичка"!

Злые языки утверждают, что в ходе недавнего визита в Саудовскую Аравию госпожа федеральный канцлер Германии упрямо не стала повязывать на голову платок, как того требует дресс-код в этой мусульманской стране. На встрече с королём Салманом бин Абдул-Азизом аль-Саудом она сидела, закинув ногу на ногу, в излюбленном мешковатом брючном костюмчике какого-то немыслимого цвета. Сопровождавшие Меркель шумные немецкие журналистки больше походили на распоясавшихся феминисток на марше протеста. Чопорному окружению благословенного саудовского монарха оставалась только сурово и презрительно насупить брови. Во имя Аллаха милостивого и милосердного они простили неразумных женщин презренных гяуров!

Европейские и российские СМИ задаются любопытным вопросом: "Зачем Меркель приехала к Путину?". Она сама, считают политологи, настояла на встрече "по чисто практическим вопросам, связанным с Украиной". "Страна близка к распаду. Встаёт вопрос, кто же будет платить" (по кредитам, которые выклянчил киевский режим за последние три года). США с приходом в Белый дом Трампа "всячески пытаются дать понять", что не заинтересованы в продолжение финансовой помощи Украине". В этой непростой ситуации Меркель "попытается переложить на Россию часть европейского бремени по содержанию "незалежной", возможно, в ответ на какие-то уступки России". Похоже, что так оно и есть.

До украинской истории, напоминают эксперты, отношения между Москвой и Берлином были хорошие, "даже слишком хорошие". Российско-германские отношения "основывались на чёткой матрице": Германия есть центр Европы, а Россия - её периферия, снабжающая Старый Свет нефтью и газом, являющаяся рынком для европейских товаров. "Как только Путин захотел немножко места под европейским солнцем, отношения сразу испортились". Берлин пытался не столько "наказать" Москву, сколько "принудить Путина вернуться к предыдущей матрице поведения". Не получилось ничего у наших западных "партнёров". "Время шло, товарооборот продолжал падать, бизнес терял деньги, а Владимир Путин и не думал вставать на путь покаяния". Избрание президента Трампа "резко обесценило украинский актив" германского канцлера. Упрямые русофобы из Еврокомиссии вынуждены были пойти на уступки: отказавшись от саботажа масштабного проекта "Северный поток - 2", правящая бюрократия призвала остальные страны Евросоюза хотя бы не мешать прокладке трубопровода.

Что-то в немецкой шарманке сломалось, пружинки закрутились до отказа, колёсики разом встали намертво, заезженная мелодия, бесконечно повторяемая, достала уже всех. Пора фрау Меркель переменить любимую песенку. Сменить пластинку, говоря по-русски. В её же интересах (равно как и в наших): того и гляди, до вершин власти в немецком рейхе дорвётся честолюбивый, но малообразованный ефрейтор Шульц. Придётся оставить всякие надежды на возобновление германо-российского сотрудничества. Старую шарманку сдадут в утиль (хорошо, если в музей, в кунсткамеру). Пожилую фрау Меркель отправят на заслуженную пенсию. А у старого "друга" Путина совсем иные перспективы: чемпионат мира по футболу и не настолько уж проблемные президентские выборы! Ах, мой милый Августин!