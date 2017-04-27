Французский чёртик из табакерки

Только что прошедший первый тур президентских выборов во Франции, закончившийся победой весьма странного кандидата, никому почти неизвестного месяца два-три назад, напомнил вдруг одну старинную забаву. Табакерка с чёртиком, считается, была едва ли не самой популярной в прошлом игрушек-шуток; ларчик, открывающийся нажатием обычно скрытой кнопочки. Открывается, вдруг неожиданно выскакивает чертик на пружинке, откуда ни возьмись, появился... Любопытный человек невольно испугается. А всего-то - пустяшная безделица, искусно сработанная каким-то мастером глупая игрушка, бездушный болванчик в образе увертливого черта.

Восторги французских СМИ, поясняют эксперты, обусловлены успехом его "восстания из центра" (сам он повторяет без устали, что он "не левый, но и не правый"): "Его социальная платформа имеет все задатки "прогрессивной сказки". Его свежее мальчишество, красивые костюм… Все это сулит победу и дает надежду его избирателям". Обманутому электорату, окончательно разуверившемуся в одних и тех же на протяжении десятилетий ведущих традиционных партиях, его обличение существующего "вакантного политического status quo" - как чудодейственный бальзам на изболевшиеся души сограждан: "Мы больше не можем защищать политическую систему, методы которой ослабляют демократию". Искуситель, по другому не скажешь (притом, банальному черту далеко до дьявола, противника самого Создателя мироздания и всякой твари на земле).

Глобализация, утверждают политологи, "ослабила доверие к правительствам, испарились те социальные договоренности, которые открывали государства торговле, а консенсус в отношении иммиграции был утрачен". Мучительная проблема в том, что обозначилось "явное несоответствие между глобализацией и той властью, которой вообще могут распоряжаться национальные правительства". По мнению простых людей, населения развитых мировых стран, так не должно быть, необходимы кардинальные изменения в экономической и политической сферах. "Выгоды от глобализации должны быть справедливо распределены, корпорации должны платить свою долю налогов, а политику необходимо разработать таким образом, чтобы она в первую очередь могла смягчить социальные потрясения". Для того чтобы эффективно противостоять росту популизма, проигрывающим либералам необходимо найти "оптимистичный нарратив, который бы сфокусировался на решении вопросов, связанных с народными страхами, и предложил бы реальные решения проблем". В этом контексте следует рассматривать неожиданный (на самом деле - закономерный) успех кандидата в президенты Эммануэля Макрона, который "своим выходом во второй тур убедительно доказывает правильность выбранной стратегии".

Он не то чтобы уверен сам, но живо готов поручиться от лица неких закулисных учителей, титанов мысли - философов, экономистов и банкиров ("сионских мудрецов"?) - в том, что "открытая французская экономика искоренит неравенство". Оппоненты прямо называют его "беззастенчивым сторонником глобализации", однако в ближайшем будущем он намерен "дополнительно регулировать неблагоприятные отрасли Франции и повысить свободу передвижения и торговли". Он против политики США и Великобритании, которые опрометчиво, по его мнению, "закрываются от мира": "Я думаю о наших британских друзьях, которые решили покинуть Европу… Я думаю о том, что наши американские друзья решили отказаться от своей исторической миссии защищать мир во всем мире". Соперники и критики его предвыборной программы предостерегают избирателей и всех сторонних наблюдателей: его тактическая, отнюдь не стратегическая задача - "продать" "разочарованной Франции" некую "адаптированную версию" некогда успешной центристской программы "возвращения к идеалам времен славы" (очевидно, имеется в виду политика "железной леди" Маргарет Тэтчер и ее продолжателей вроде Тони Блэра и прочих). Французское национальное достояние - политическое наследие генерала де Голля он демонстративно игнорирует! Понятно почему. Как таковой и программы нет!

Европейские СМИ попросту очарованы таким многообещающим французским кандидатом в президенты: "Он страстно защищает ЕС, открытые границы, дирижирует ликующими толпами";"президентство Макрона также послужит прологом для укрепления Европейского союза, ободрения НАТО и более устойчивого положения стран "Большой семерки". Однако серьезные эксперты задаются вопросом: справится ли он с ситуацией не на словах, но уже в реальной политике? Для разрешения многочисленных застарелых проблем, которые оставили его "прогрессивные" предшественники, "потребуется намного больше, чем просто остроумные лозунги". Финансовые кризисы, растущее неравенство в доходах, массовая миграция, повсеместная автоматизация производства, высокий уровень безработицы среди молодежи - все это дает понять, что "глобализация работает не для всех".

За "пустые слова" его постоянно упрекала Марин Ле Пен (вот она - "настоящая дочь Франции"!) во время телевизионных дебатов: "Вы ничего не сказали. Каждый раз, когда вы говорите, вы берете немного этого, и немного этого, и вы никогда не соглашаетесь ни с чем конкретным".

Французские СМИ разглядели в результатах первого тура "свидетельство о существовании четырех Франций". Эксперты поправляют: теперь Франций две - антинародная "глобалистская" и "народная". Французы, признают политологи, "разочарованы в своей системе и правящем классе"; "демократия во Франции в кризисе". Власть захвачена системой теневых связей, которая "из глубины" беззастенчиво управляет Францией в своих собственных интересах и против интересов большинства французов. Прошедшее голосование, отмечают британские СМИ, "знаменует конец политической эры", поскольку две крупнейших партии, Социалисты и правоцентристские "Республиканцы", традиционно бывшие "столпами политической арены Франции", обе выбиты из гонки. Однако, "кто бы ни победил, столкнется с трудностями даже после второго тура". Кто бы стал спорить…

Верхушка бюрократии Евросоюза беспардонно, но четко обозначила, "кого бы они хотели видеть следующим французским президентом". Председатель Еврокомиссии и министр иностранных дел Германии поспешили поздравить Макрона, еще бы: "Он был единственным по-настоящему проевропейским кандидатом". В экспертном сообществе никто не сомневается, что Елисейский дворец достанется именно ему, "кандидату от Ротшильдов", любимцу публики. Послушный электорат все примет как должное, ну выйдет кто-то на улицы, разгоним силами правопорядка.

Одна из ведущих французских журналисток, редактор русскоязычного парижского солидного издания справедливо замечает: "Через неделю к власти во Франции придет спешно призванный на защиту интересов мировых финансов, слепленный второпях из прописных истин политкорректности, наученный нравиться всем и не перечить кому не надо, послушный и осторожный кандидат Макрон". Его "сделала" пресса и "она же продолжает его победоносное продвижение в абсолютное большинство непритязательных умов". Ларчик открывается, чертик выскакивает; веселись народ! Полное торжество современных политических технологий!

России, похоже, не стоит ожидать ничего хорошего от "кандидата Макрона": те, кто дергают за ниточки, кто отрежиссировал весь это балаган, нам уже немало навредили. Как говорили древние римляне, "si vis pacem, para bellum" ("хочешь мира - готовься к войне", кстати, не мы ее начали).