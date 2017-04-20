Зелёный крокодил как угроза украинской державе и мировому порядку (о вреде злоупотребления алкоголем в пасхальную неделю)

Вести с Украины уже порядком утомили всех, даже интернетовские тролли - тамошние и наши отечественные - подустали в изнуряющей борьбе с "агрессором" на широком информационном фронте. Однако некоторые весьма примечательные события прошедшей недели все же напрашиваются на соответствующий комментарий: пить надо меньше хитрому и жадному "шоколадному королю" и по совместительству - непробиваемому "гаранту" славной украинской конституции.

"Знаковыми" для упертых украинских радикалов стали мало, казалось бы, взаимосвязанные между собой разные "информационные поводы". Как сообщают СМИ, "районный суд Киева вызвал Януковича на дачу показаний" (испугался до жути беглый, но все же законно избранный президент страны). "Действительно победой" назвала весьма расплывчатое и никого ни к чему не обязывающее решение Международного суда в Гааге по украинскому иску к России министерская дама без юридического образования и мозгов (в Кремле устрашатся осуждения всего "свободного мира", одумаются и вернут Крым, а также другие "оккупированные территории"). "Жители Мариуполя остались без горячей воды", однако исполненные гражданского мужества местные революционные власти по указке сверху заявили, что "не собираются получать уголь из России" (затяжной энергетический кризис спровоцирован блокадой радикалами поставок угля из Донбасса).

Находившийся в Лондоне, на родине европейской демократии, с самым дружеским визитом украинский президент, выступая с горячей речью перед собравшимися старшими партнерами, припомнил высказывание великого политика Черчилля, относящееся ко временам Второй мировой войны: "Каждый надеется, что если он вдоволь накормит крокодила, то крокодил съест его позже других". Предполагалось, что присутствующие поймут полускрытый намек осмелевшего украинского лидера на опасного соседа, российского "агрессора". Остроумная и стильная восходящая звезда российской дипломатии, официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации, вспомнив о застольных праздничных традициях пасхальной недели, кратко и точно сатирически прокомментировала этот выпад: "Видимо, разговелся на славу". Смысл данного информационного повода раскрывает и удачно иллюстрирует один свежий анекдот. Ведущий интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" из-кадра озвучивает очередной вопрос знатокам: "Все помнят, надеюсь, хрестоматийные строки из детского стихотворения советского классика. - "А лисички взяли спички, к морю синему пошли, море синее зажгли. Долго-долго крокодил море синее тушил. Пирогами и блинами и сушеными грибами... - Вопрос уважаемым знатокам. - Что курил Корней Иванович Чуковский в момент творчества?". Спрашивается, что пил Петр Алексеевич Порошенко в исторический момент своего многозначного спича?

Затеянная майданными властями нынешней "не братской" Украины тяжба с Россией - с привычной для Киева крикливой апелляцией к международному сообществу - лишний раз продемонстрировала неадекватность высокопоставленных ответственных (на самом деле - глубоко безответственных) лиц украинского государства. Людей случайных, нисколько не соответствующих по качествам для столь высоких постов, мало образованных, не имеющих необходимого опыта и специфических знаний в соответствующих сферах, вознесенных пеной революции на самый верх. В украинском внешнеполитическом ведомстве "очень позитивное" решение Международного суда ООН ("предварительную юрисдикцию") восприняли чуть ли не подарком судьбы; некоторые украинские СМИ и симпатизирующие "майданной" Украине "независимые" российские СМИ чуть более осторожно назвали промежуточный результат "боевой ничьей". Иные российские СМИ успокаивают читателей: "От России лишь требуют обеспечить в школах Крыма преподавание на украинском языке, а также зарегистрировать тот самый меджлис, который возглавляет Чубаров". Перефразируя известного литературного героя, скажем прямо: "дырку вам от бублика" (помнится, обнаглевшим эстонским националистам наш президент, ссылаясь на того же бессмертного героя сатирического романа, уже как-то обещал "от мертвого осла уши"; чем украинские националисты и крымско-татарские радикалы лучше?).

СМИ констатируют: "Тем временем в Москве к вердикту суда отнеслись с уважением". Спорить можно долго, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам, однако объективности ради следует отметить, что "сейчас нарушений в Крыму не в пример меньше, чем в его украинский период". Что касается голословных и беспочвенных обвинений в государственной политике террора, то здесь, как образно выразился российский сенатор, "у Украины вышел оглушительный облом". Представитель МИД России взвешенно и без эмоций прокомментировал горячо обсуждаемое в СМИ обеих стран решение: "Важно, что суд занял принципиальную позицию и не поддержал заявления Украины о якобы имеющей место "агрессии", "оккупации", или о статусе Крыма как не относящиеся к сути разбирательства". Ну и на том спасибо, господа хорошие! Дальше сами разберемся (на перманентно возникающие вопросы вроде "что делать?" и "кто виноват?" ответят компетентные органы).

Тем временем выясняются любопытные подробности пасхального застолья в высших эшелонах украинской власти и в так называемом гражданском обществе. Со ссылкой на определенных высокопоставленных лиц - расхрабрившихся военных чинов - размечтавшиеся украинские военные эксперты бравурно заявляют: "Москве хватит ресурсов лишь на однодневный бой с ВСУ". Иные в порыве националистического воодушевления договорились в телевизионном эфире до того, что "Москва не в состоянии вести полномасштабную войну с Киевом", потом, дескать, "им придется бежать назад". Право, бывшие "братья", пить надо меньше! Вы бы хоть салом своим закусывали, или закончились стратегические запасы, сделанные при вороватом, но заботливом Януковиче?