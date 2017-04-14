Кино в Омске: короли дорог 

"Форсаж 8" (12+)

Главной премьерой этой недели стала восьмая часть киноэпопеи "Форсаж" - одна из самых ожидаемых новинок весны. Уже 16 лет зрители следят за приключениями автобанды Доминико Торретто и конца края этому не видно: в ближайшие годы запланировано ещё 2 фильма этой серии. Уникальность "Форсажа" даже не в количестве фильмов, а в их качестве: франшиза не скатывается в "унылое ничто" и самоплагиат, а демонстрирует зрителям добротный экшн. Восьмая часть не стала исключением. Её режиссёром выступил Ф. Гэри Грей, знакомый зрителям по фильмам "Законопослушный гражданин" и "Ограбление по-итальянски". Актёрский состав как всегда великолепен: Вин Дизель, Дуэйн Джонсон, Джейсон Стэйтем, Мишель Родригес и многие другие звёзды мирового кино. Авторы решили оживить сюжет фильма, добавив в него элементы фантастики. От этого он подрастерял остатки логичности, но зрителям современных блокбастеров это неважно. Важна визуальная составляющая, спецэффекты, а вот их-то в "Форсаже" хватает! Сразу видно, на что пошли 250 миллионов долларов бюджета. Так что лучше отключить мозг и просто 2 часа наслаждаться происходящим на экране торжеством абсурда. Это первый фильм франшизы, действие которого происходит в Нью-Йорке, и сцены, снятые там, потрясают своей эпичностью. В такие моменты жалеешь, что в Омске нет IMAX-кинотеатров. Часть приключений героев проходит и в России, и снято это всё очень стильно. Отдельно отметим саундтрек: он запоминается, а некоторые композиции хочется переслушать после выхода из кинозала.

"Ой, мамочки" (18+)

Другие новинки этой недели даже близко не догоняют "Форсаж 8" по количеству показов и ажиотажу среди зрителей. Но посмотреть есть на что. Если вы не любите гонки и взрывы, то можете провести вечер за просмотром французской комедии "Ой, мамочки". Это фильм об инфантильной маме и её 30-летней дочери, которые по совпадению одновременно оказываются беременны. Абсурдно? Так и есть. Но при этом фильм получился довольно лёгким и простым. Не стоит ждать от него многого. В последние годы французы радуют отличными комедиями в духе "Бобро поржаловать!" и "Таможня даёт добро", но "Ой, мамочки" не дотягивает до этой планки. В фильме есть сюжетные провисания, и хотя он длится всего 1,5 часа, всё равно остаётся ощущение затянутости. В роли мамы с подростковыми замашками блистает Жюльет Бинош ("Английский пациент", "Шоколад") - и это редкое её появление в комедийном жанре. Имена остальных авторов фильма вряд ли что-то скажут российскому зрителю. Фильм в первую очередь нацелен на женскую аудиторию, так что мужчинам лучше пропустить просмотр этой киноленты.

"Жена смотрителя зоопарка" (16+)

"Жена смотрителя зоопарка" - тяжёлый и слёзовыжимательный фильм о гонениях на евреев в годы Второй Мировой войны. Он рассказывает реальную историю подвига смотрителей Варшавского зоопарка, которым удалось спасти от нацистов более чем 300 евреев. Фильм подойдёт любителям вдумчивого, авторского кино. В главных ролях Джессика Честейн ("Интерстеллар", "Прислуга") и Даниэль Брюль ("Гонка", "Бесславные ублюдки"). Отметим, что в фильме хорошо передана атмосфера Европы 1940-х годов.

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