Кино в Омске: "Призрак в доспехах", "Лекарство от здоровья", "Собачья жизнь"

"Призрак в доспехах" (16+)

Главная премьера этой недели – фантастический нуар-боевик "Призрак в доспехах" является киноадаптацией культового японского аниме. Он рассказывает о кибер-гибриде, который преследует могущественного хакера в фантастическом мире будущего. Сразу отметим, что от этого мира у зрителя просто захватывает дух. Фильм сделан очень "вкусно" и красиво, и смотреть его надо именно на большом экране кинотеатра. Многие сцены оригинального аниме перенесены в кино просто покадрово. Однако создатели сделали упор на широкую аудиторию, упростив философию оригинального произведения. Поэтому поклонников аниме ждёт разочарование. В частности, в фильме почти полностью игнорируется один из главных вопросов оригинала: "Могут ли киборги испытывать чувства?". Ещё на этапе съёмок фильма на его авторов обрушилась волна критики за выбор актрисы на главную роль. Она досталась Скарлетт Йоханссон ("Мстители", "Престиж"), а поклонники оригинала ожидали увидеть всё-таки актрису с азиатской внешностью. Впрочем, Скарлетт справилась со своей ролью отлично. Из актёрского состава стоит также отметить легенду японского кинематографа Такеши Китано ("Королевская битва", "Затоiчи"). Однозначно рекомендуем фильм к просмотру в кинотеатре и задаёмся вопросом, станет ли он началом новой кинофраншизы, ведь аниме-версия получила множество продолжений.

"Лекарство от здоровья" (18+)

"Лекарство от здоровья" - ещё одна новинка этой недели, которую стоит смотреть на большом экране. Перед нами триллер от самого Гора Вербински – создателя трёх частей "Пиратов Карибского моря". И он не подвёл: с визуальной точки зрения фильм получился очень красивым. Благодаря удачному кастингу главные роли в фильме исполнили талантливые молодые актёры Дэйн ДеХаан ("Самый пьяный округ в мире", "Место под соснами") и Миа Гот ("Нимфоманка", "Эверест"). Сюжет рассказывает о злоключениях брокера, который приезжает на альпийский курорт, чтобы забрать своего босса, но оказывается не в силах оттуда выбраться. "Нам бы его проблемы", - воскликнут многие зрители. На самом деле курорт в этом фильме гораздо больше походит на лечебницу в фильмах "Остров проклятых" и "Обитель проклятых", да и в целом эти фильмы выглядят довольно схожими. В "Лекарстве от здоровья" больший упор сделан на хоррор-составляющую, но вот тут-то и проявляется главная проблема фильма – отсутствие нормального сценария. Мы говорим не столько о ляпах (которые там присутствуют), сколько об оригинальности и внятности. Имея отличный визуальный стиль и хорошую актёрскую команду, фильм очень сильно проигрывает в сценарном плане. В результате получилось весьма своеобразное кино на любителя.

"Смурфики: Затерянная деревня" (6+)

Маленьких кинозрителей порадует мультфильм "Смурфики: Затерянная деревня". Но надо понимать, что тут упор делается именно на детей и в мультик не стали включать шутки для взрослых, как это часто делается в последнее время.

"Собачья жизнь" (6+)

"Собачья жизнь" - это семейное кино от Лассе Халльстрём - режиссёра "Хатико: Самый верный друг". Трейлер может создать у вас ощущение, что это комедия. Однако, на деле всё не так просто. Фильм рассказывает историю одной собачьей души, которая несколько раз перерождается в разных питомцах и всё лучше узнаёт и понимает людей. Но все эти перерождения сопровождаются смертью, и сцены эти показаны так жалостливо, что на ваших глазах наверняка будут наворачиваться слёзы. По этой же причине не очень ясно, стоит ли брать на просмотр маленьких детей. Наверное, всё же стоит, но будьте готовы к вопросам своего чада о смерти и возможности перерождения. В остальном же фильм получился трогательным, добрым и смешным.

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