Кино в Омске: возвращение любимых героев

"Конг: Остров черепа" (16+)

Один из самых культовых монстров кинематографа Кинг Конг вновь возвращается на экраны. "Конг: Остров черепа" - стал восьмым фильмом о гигантской обезьяне с 1933 года, когда вышла классическая картина. На этот раз создатели фильма не стали отправлять Кинг Конга в Нью-Йорк, а сосредоточились на демонстрации ужасов и красоты его родного острова. Сюжет довольно прост: военно-научная экспедиция пытается выжить на этом острове, попутно раскрывая его жуткие тайны. Воплощением разрушительной силы, конечно, является сам Кинг Конг, но и над другими опасностями создатели фильма тоже постарались. Фильм насыщен отличной компьютерной графикой и спецэффектами. К работе над проектом была привлечена отличная актёрская команда: Том Хиддлстон ("Мстители"), Сэмюэл Л. Джексон ("Омерзительная восьмерка"), Джон Гудман ("Большой Лебовски"), Бри Ларсон ("Комната"). При всём обилии звёздных имён характеры их персонажей прописаны поверхностно и шаблонно, но сделано это сознательно: фильм не претендует на глубину и философичность. Главная ставка сделана на экшен, и фильм очень хорошо смотрится на экране кинотеатра. "Конг. Остров черепа" является частью новой франшизы, к которой также относятся два фильма о Годзилле (вышедший в 2014 и грядущий в 2019 году). Так что стоит рассчитывать, что в рамках этой франшизы мы станем свидетелями битвы двух этих монстров.

"Т2 Трейнспоттинг (На игле 2)" (18+)

"Т2 Трейнспоттинг (На игле 2)" - продолжение знакового фильма конца XX века "На игле". Режиссёр Дэнни Бойл ("Миллионер из трущоб", "Пляж") возвращается к истории, которая принесла ему всемирную славу, и рассказывает, как изменилась жизнь главных героев фильма за 20 лет, прошедших с выхода первой части. Конечно, продолжение снято для тех, кто видел оригинальный фильм, и в нём обыгрываются почти все значимые моменты первой части. Четвёрка главных героев тоже осталась на месте. Очень радует, что все актёры согласились снова поработать в проекте. Фильм снят не ради денег и кассовых сборов. Чувствуется желание команды завершить историю, и им это отлично удалось.

"Любовь с ограничениями" (16+)

"Любовь с ограничениями" – амбициозный проект, продюсером которого выступил Фёдор Бондарчук. Но начать бы хотелось не столько с самого фильма, сколько с его маркетинговой кампании. Интересно, в чью светлую голову пришла мысль оформить рекламную продукцию фильма в одном стиле с хитовой "Реальной любовью"? Конечно, смотрится это красиво, вот только сразу настраивает на плагиат и вторичность.

Но вернёмся к фильму. Его сюжетная задумка не так уж плоха. Молодой специалист Миша (Павел Прилучный), чтобы устроиться на работу в престижную фирму, выдаёт себя за инвалида. На работу его принимают, и парень понимает, что надо лучше вжиться в роль, чтобы его обман не раскрыли. С этой целью он начинает посещать собрания клуба инвалидов, где встречает девушку Марину (Анна Старшенбаум), которая действительно прикована к инвалидному креслу. С одной стороны, это кино о любви, честности и борьбе за место под солнцем. С другой, авторы хотели показать проблемы инвалидов в современной России и отсутствие доступной для них среды. Вот только авторам отказало чувство меры, и они решили, что зрители могут смеяться над инвалидностью персонажей, над чужим горем. Решение обычное для многих американских комедий, но в российском фильме, претендующем на социальность, это смотрится довольно странно. Это главный и очень сильный недостаток фильма, а в остальном он получился неплохим. Отдельно отметим роли Алексея Воробьёва, который прошёл через частичный паралич и не понаслышке знает о проблемах инвалидов, и Алексея Чадова, который неожиданно раскрылся с новой стороны в роли деспотичного начальника.

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