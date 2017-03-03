Кино в Омске: росомаха идёт на зверопой

"Зверопой" (6+)

"Зверопой" - отличный повод сходить в кинотеатр всей семьёй. Это добрый и интересный мультфильм от создателей "Гадкого Я" и "Тайной жизни домашних животных". В оригинале он называется Sing ("Пой"), но наши прокатчики решили изменить название, чтобы создать созвучие с оскароносным хитом прошлого года "Зверополисом". Действительно, сходство есть: героями обоих мультфильмах стали антропоморфные животные, в которых без труда можно узнать своих близких и даже самого себя. Однако, "Зверопой" чуть проще и не претендует на звание шедевра и глубокую мораль. Он просто дарит зрителям хорошее настроение. Сюжет мультфильма крутится вокруг музыкального проекта, участникам которого предстоит победить свои страхи, раскрыть таланты и достичь славы - довольно стандартный набор, который, впрочем, может вдохновить маленьких зрителей на творчество. Основная аудитория мультфильма - конечно, дети. Но и для взрослых припасено немало шуток, некоторые из которых хорошо адаптированы под российские реалии ("Денег нет, но вы держитесь!"). В мультфильме очень много хороших музыкальных композиций, и тут прокатчики приняли довольно спорное решение: большинство песен звучат на английском языке с русскими субтитрами. С одной стороны, это даёт зрителям возможность насладиться песнями в исполнении известных актёров, среди которых Мэттью МакКонахи ("Интерстеллар", "Настоящий детектив") и Риз Уизерспун ("Значит, война"). С другой стороны, читать субтитры маленьким зрителям будет не очень удобно. Тем не менее этот мультфильм самая яркая и весёлая премьера этой недели - так что рекомендуем к просмотру.

"Логан" (18+)

"Логан" - завершающая часть серии фильмов о супергерое Росомахе из вселенной Marvel. Коротко его можно охарактеризовать как "эмоциональную мясорубку". Это тяжёлая, жестокая, по-настоящему взрослая экранизация комиксов. Раньше фильмы про "Людей Икс" создавались под возрастной рейтинг 12+, но эта кинокартина стала исключением (18+), и её рейтинг вполне обоснован. "Логан" выделяется из череды шаблонных фильмов о супергероях и способен привлечь к себе аудиторию, которая раньше игнорировала фильмы по комиксам. Это в первую очередь драма. Драма о старении, о смерти, но и о любви и об ответственности за своих близких. Действие фильма разворачивается в 2029 году, когда большая часть мутантов уже истреблена. Последней надеждой для них становится маленькая девочка-мутант Лаура. Именно её ручонка сжимает руку Логана на главном постере фильма. В этом есть особый символизм, соседство тяги к смерти (Логан) и стремления к жизни (Лаура). На этом и построен сюжет фильма. Своей мрачной эстетикой "Логан" напоминает "Тёмного рыцаря" Кристофера Нолана. И весьма вероятно, что он повторит его успех и в следующем году попадёт в число номинантов на "Золотой глобус" и "Оскар". Этому фильму есть что предложить зрителям, уставшим от однотипных боевиков.

"Золото" (18+)

"Золото" - авантюрная драма с Мэттью МакКонахи в главной роли. Напомним, что он же озвучивает одного из главных героев другой новинки этой недели - "Зверопоя". Собственно игра Мэттью и является главной причиной для просмотра "Золота". Фильм рассказывает историю реально существовавшего коммерсанта Кенни Уэллса, который в попытке разбогатеть отправляется искать золото в индонезийских джунглях. Фильм неплох, но по сравнению с предыдущими работами МакКонахи, он смотрится довольно бледно.

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