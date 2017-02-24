Кино в Омске: защитим вурдалаков от одноклассниц

"Защитники" (12+)

Сборы "Мстителей" и прочих супергеройских фильмов не дают покоя российским продюсерам. И уже несколько лет возникает вопрос, а могут ли у нас снять что-то подобное? Тут можно вспомнить опыт Тимура Бекмамбетова: интересный эксперимент по экранизации "Дозоров" Сергея Лукьяненко (2004-2005) и "Чёрную молнию" (2009), которая должна была стать ответом Голливуду, но в итоге выглядела как плагиат на американские фильмы. И вот в День защитника Отечества в прокат вышел фильм "Защитники" - полноценная история о команде российских супергероев, защищающих страну от супостатов. Супергероев четверо - совсем как в "Фантастической четвёрке" - и они частично копируют способности персонажей популярной франшизы. А человекомедведь Арсус вообще напоминает то ли Халка, то ли Зверя из "Людей Икс". В целом фильм выглядит как подражание заграничным блокбастерам. Причём подаётся это всё очень пафосно и серьёзно. Фильму не хватает некой самоиронии (хотя бы на манер фильма "Пипец"). Могли бы добавить национального колорита, кроме нелепого человекомедведя. Могли бы, но нет. За такой подарок к 23 февраля стоит "поблагодарить" Сарика Андреасяна – именно он выступил режиссёром этого фильма. Фильм получился ярким и динамичным. Возможно, он даже "отобьёт" в прокате свой 380-миллионный бюджет. Вот только надежда на то, что в России когда-нибудь снимут своё супергеройское кино, стала ещё призрачнее.

«Вурдалаки» (12+)

"Вурдалаки" - отечественная мистическая сказка от режиссёра Сергея Гинзбурга. Она основывается на рассказе Алексея Толстого "Семья вурдалака". В отличие от "Защитников" здесь с национальным колоритом всё в порядке. Конечно, есть что-то от "Сумерек", но чувствуется равнение на классического "Вия". Действие кинокартины разворачивается в Карпатских горах 200 лет назад. Там в монастыре живёт монах Лавр (Михаил Поречников). За ним из Петербурга приезжает молодой дворянин Андрей (Константин Крюков), который находит в этих краях свою любовь и сталкивается с чудовищами из ночных кошмаров - вурдалаками. С помощью Лавра и местных жителей Андрею предстоит дать отпор кровожадным монстрам. Не бог весть какой сюжет с точки зрения рационального кинозрителя, но для готической истории вполне неплохо. Подвох в том, что в погоне за мистикой и атмосферой, создатели фильма упустили характеры персонажей. В них чувствуется какая-то ненатуральность, шаблонность, отсутствует развитие. Из-за этого теряется сочувствие зрителей, и фильм как будто держит их в стороне, вместо того, чтобы вовлекать в свой мир, как это происходит у более качественных представителей жанра (того же "Дракулы", например).

"Одноклассницы: Новый поворот" (16+)

В российском кинопрокате неизменной популярностью пользуются комедии из разряда "Самый лучший фильм", "Горько", "Ёлки" и т.д. Отдадим должное: местами они и правда смешные, но проблема в том, что их создатели не могут остановиться и развивают эти франшизы в ущерб качеству. Механизм прост: набрать известных актёров и по возможности связать фильм с каким-то праздником или жизненным событием. По этому же пути идёт серия "свадебных комедий" "Одноклассницы". Год назад вышла первая часть, которую, несмотря на прохладную реакцию критиков, всё-таки пришли посмотреть в кино 200 тысяч россиян. И вот "Новый поворот" - продолжение первого фильма. Основные герои остались те же, а значит зрители вновь увидят на экранах довольной сильный каст актёров: Светлану Ходченкову ("Метро", "Вы все меня бесите"), Екатерину Вилкову ("Батальонъ", "А зори здесь тихие…"), Валентину Мазунину ("Горько", "Реальные пацаны"), звезду КВН и "Вечернего Урганта" Дмитрия Хрусталёва и других. И в первую очередь фильм стоит рекомендовать поклонникам этих актёров. Если вам нравится "выключать мозг" за просмотром российских комедий, то, вероятно, вы оцените и новых "Одноклассниц". Всем остальным стоит предварительно посмотреть трейлер, посчитать, сколько раз он вызовет вашу улыбку, и сделать выводы.

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