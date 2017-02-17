Кино в Омске: Мэтт Дэймон против пришельцев, хулиганская комедия и скандальная драма

"Великая стена" (12+)

"Великая стена" - очень амбициозный проект одного из лучших режиссёров Китая Чжан Имоу ("Дом летающих кинжалов", "Герой"). Бюджет в 150 миллионов долларов сделал его самым дорогим фильмом, полностью снятым в Китае. Сюжет фильма строится вокруг одного из самых величественных строений на Земле - Великой Китайской стены. Историческое значение этого сооружения состояло в защите Китая от набегов кочевников, в частности от гуннов. Но фантазия авторов фильма пошла дальше, и в их произведении Стена оберегает от жутких инопланетных чудовищ, которые нападают на её защитников раз в 60 лет. То есть перед нами довольно фантастическая версия "300 спартанцев" или "28 панфиловцев", если угодно. Фильм насыщен экшен-сценами, что хорошо, но всё-таки от фильмов такого именитого режиссёра ждёшь больше смысла и раскрытия характера персонажей. А этого не хватает. Так же как и логики сюжета. У спартанцев не было альтернативы глухой обороне, а вот защитники "Великой стены" терпеливо ждут новых нашествий монстров, вместо того, чтобы самим нанести упреждающий удар. Кстати, о героях. Актёрский состав состоит из звёзд американского и китайского кинематографа, среди которых Мэтт Дэймон ("Отступники", "Марсианин"), Уиллем Дефо ("Человек-паук"), и Энди Лау ("Двойная рокировка", "Дом летающих кинжалов"). У фильма есть все задатки, чтобы бить рекорды кассовых сборов в Китае, а вот российский зритель вряд ли найдёт серьёзные отличия от череды голливудских боевиков. Если вы любите фильмы такого сорта - обязательно посмотрите "Великую стену" в кинотеатре, чтобы насладиться сочной картинкой и звуком.

"Гуляй, Вася" (16+)

"Гуляй, Вася" - оригинальная и по-настоящему забавная российская комедия. Снял её молодой российский режиссёр Роман Каримов, наиболее известный зрителям по фильму "Неадекватные люди". Его фильмы отличаются провокационностью и сильно выделяются среди отечественных комедий. "Гуляй, Вася" - это довольно молодёжная романтическая комедия с отлично прописанными характерами персонажей (в отличие от той же "Великой стены", например). Фильм умело балансирует и не скатывается до уровня "Горько", хотя и имеет с ним много общего. Ещё одно достоинство - свежесть актёрского состава. Большинство актёров молоды и ещё не успели примелькаться на экранах: Ефим Петрунин, Любовь Аксёнова, Роман Курцын, Софья Райзман, - хочется верить, что за этими талантливыми ребятами будущее отечественного кинематографа. Фильм снят молодёжью для молодёжи, и на него будет приятно посмотреть как в шумной компании, так и со своим любимым человеком.

"Лунный свет" (16+)

"Лунный свет" - серьёзная кинокартина для любителей качественного кино. Фильм уже получил "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм" (драма) и выдвинут на соискание "Оскара" сразу в восьми номинациях. Конечно, некоторые видят в этом отголоски скандала прошлогоднего "Оскара". Напомним, что тогда премию обвинили в дискриминации чернокожих актёров, и есть мнение, что этот скандал подтолкнёт киноакадемиков к необоснованному включению в списки определённых картин. "Лунный свет" как раз относится к фильмам такого сорта. Если судить по "вершкам" (описанию, постерам) - то эта картина прежде всего о проблемах этнических и сексуальных меньшинств современной Америки. И тут возникает вопрос: "Какого чёрта это должно интересовать кинозрителя в Омске?". Дело в том, что под всей этой обёрткой кроется трогательная и сильная история о становлении личности. Фильм проводит нас через три этапа жизни человека - мальчик, подросток, мужчина. Это жестокая и очень правдоподобная кинокартина о взрослении, которая вряд ли найдёт отклик у российской аудитории, но от этого не теряет своей художественной ценности.

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