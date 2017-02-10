Кино в Омске: возвращение "больного ублюдка", убийцы зомби и "Бабы-яги"

"На пятьдесят оттенков темнее" (18+)

Вокруг киноадаптаций романа Э. Л. Джеймс происходит форменное помешательство. Ситуация чем-то напоминает ажиотаж вокруг "сумеречной" саги: негативные отзывы критиков, набор штампов и тем не менее забитые под завязку кинозалы. Ещё одна общая черта: в России эти фильмы традиционно получают более высокие оценки от зрительской аудитории, чем в США, где они снимаются. Всё-таки любит наш народ всякое кино. Но давайте внимательнее присмотримся к новому фильму "На пятьдесят оттенков темнее". Сюжет продолжает рассказывать нам о взаимоотношениях извращённого миллиардера Кристиана Грея (Джейми Дорнан), который у многих россиян ассоциируется с мемом "больной ублюдок", и его невесты Анастейши Стил (Дакоты Джонсон). Фильм соответствует своему возрастному рейтингу 18+, но стал менее "пошлым" что ли - сложно подобрать слово. Да, в фильме появляются новые герои, а одну из ролей исполняет Ким Бейсингер, которую сложно узнать из-за обильных инъекций ботокса в лицо. Но в целом эти персонажи не сильно оживляют сюжет. Большие ожидания были в отношении режиссёра, ведь это кресло занял Джеймс Фоули, который работал над такими сериалами, как "Карточный домик" и "Ганнибал". Но больших изменений это не принесло. Зачем же на него идут люди? Затем, что это стало своеобразной привычкой. И затем, чтобы было, что сказать, когда этот фильм начнут обсуждать ваши друзья, коллеги на работе.

"Обитель зла: Последняя глава" (18+)

Кинофраншиза с 15-летней историей "Обитель зла" добралась до своей последней главы. Если верить названию, конечно. На деле всё будет зависеть от количества зрителей, которые придут в кинотеатры посмотреть на противостояние Миллы Йовович и орд зомби. За рубежом "Обитель зла: Последняя глава" вышел в прокат ещё в декабре и уже окупил свой бюджет более чем в 3 раза. В целом фильм получился в духе предыдущих частей, так что поклонникам этого фантастического цикла надо обязательно сходить на него в кино. В этом творческом междусобойчике режиссёра Пола Андерсона и его жены актрисы Миллы Йовович не нашлось места некоторым актёрам из прошлых частей. Это было сделано для того, чтобы добавить новых персонажей и тем самым оживить фильм. "Последняя глава" должна была выйти ещё в 2014 году, но работу над фильмом пришлось отложить из-за беременности Миллы Йовович. Отметим, что напоследок авторы сделали фанатам серии подарок, добавив в "Последнюю главу" отсылки к первым частям и даже к серии компьютерных игр Resident Evil. Так что прощание удалось, и несмотря на открытый финал, надеемся, что нас избавят от "Теперь уже точно последней главы" через пару лет. Ну а фанатам не стоит грустить: по слухам уже идёт работа над сериалом, посвящённым "Обители зла".

"Джон Уик - 2" (18+)

Так уж вышло, что эта неделя оказалась богата на премьеры продолжений популярных фильмов. И "Джон Уик - 2" - отличный пример того, как надо делать сиквелы. Жестокий убийца по кличке "Баба-яга" в исполнении Киану Ривза возвращается на киноэкраны после двухлетнего перерыва. Первая часть была посвящена личной трагедии героя, его мести. Продолжение стало масштабнее, в нём больше экшена, хотя и прорисовка образа героя от этого немного пострадала. Это образцовый представитель жанра "боевик". Киану Ривз просто великолепно подходит для роли наёмного киллера, и благодаря ей он для многих перестанет быть "тем самым мужиком из "Матрицы". Однозначно идём в кинотеатр и ждём заключительный фильм трилогии.

"Лего Фильм: Бэтмен" (6+)

Среди других кинопремьер недели с рейтингом 18+, выгодно выделяется новинка "Лего Фильм: Бэтмен". Этот мультфильм будет интересно посмотреть как детям, так и их родителям. Индустрия "Лего" давно уже вышла за рамки детского конструктора. За последние годы вышло почти два десятка компьютерных игр и один полнометражный "Лего. Фильм". "Бэтмен" - это мультфильм, сюжету которого могут позавидовать многие взрослые фильмы. Привычное противостояние Бэтмена и Джокера обрело в лего-стиле новую форму и новый масштаб. Будет обидно, если этот шедевр останется незамеченным на фоне громких премьер этой недели. Так что не пропустите и обязательно сходите на него в кино.

СМОТРИТЕ ЭТИ И ДРУГИЕ ФИЛЬМЫ В КИНОЦЕНТРЕ "ВАВИЛОН". УЗНАТЬ ВРЕМЯ СЕАНСОВ И ПРИОБРЕСТИ БИЛЕТЫ МОЖНО НА САЙТЕ КИНОЦЕНТРА.