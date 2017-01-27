Кино в Омске: инопланетяне под Москвой, детский "Ла-Ла Ленд" и новый фильм Скорсезе

"Притяжение" (12+)

Главной премьерой этой недели стал фильм Фёдора Бондарчука "Притяжение" - редкий представитель жанра российской фантастики. По сюжету под Москвой сбивают неопознанный летающий объект и жителям района Чертаново приходится противостоять незваным гостям. Теме контакта двух инопланетных цивилизаций было посвящено "Прибытие" Дени Вильнёва, но наше кино всё-таки про другое, и уловить его смысл сможет не каждый: слишком сильна предубеждённость зрителя в отношении российского кино и самого Фёдора Бондарчука (особенно после его спорного "Сталинграда"). "Притяжение" пытается достучаться до зрителя спецэффектами, российскими реалиями и довольно крепкой актёрской командой, в состав которой вошли Ирина Старшенбаум ("Крыша мира"), Александр Петров ("Метод", "Полицейский с Рублёвки") и Олег Меньшиков ("Покровские ворота", "Легенда № 17"). А за всем этим скрываются темы, поднятые ещё Шекспиром в "Ромео и Джульетте": противостояние непримиримых соперников, которые не хотят замечать, как много у них общего. Фильм наглядно показывает, как манипулируют массовым сознанием и как люди сами рады обманываться, "придумывая" себе врагов. В фильме есть мораль, а это большая редкость для современного отечественного кино. Поэтому его будет не только приятно, но и полезно посмотреть молодёжи. В принципе, эта фантастическая сказка для них и создавалась.

"Балерина" (6+)

"Балерина" - очень простой и очень добрый французско-канадский мультфильм. Это история маленькой сиротки, живущей в Париже конца XIX века и мечтающей стать балериной. "Балерина" вдохновляет и поднимает настроение. Добавьте к этому отличную музыку и песни, красивые танцы (хоть и мультяшные) и получите детский вариант "Ла-Ла Ленда". Разумеется, мультфильм не претендует на такую смысловую глубину, но детям она и не нужна. "Балерина" состоит из штампов и шаблонов, но их смогут заметить лишь искушённые взрослые, а дети опять же не обратят на это внимания. Если у вас есть маленькая дочка, то обязательно сходите с ней в кино на этот мультик. А вот мальчишкам все эти пируэты могут показаться скучными, и их лучше сводить на адаптацию истории Бэтмена в стиле Lego, которая выйдет в прокат через две недели.

"Семейное ограбление" (16+)

Единственная комедия, вышедшая в прокат на этой неделе, - французский фильм "Семейное ограбление". Это история двух сестёр, в жизнь которых после многолетней разлуки врывается непутёвый отец - вор международного масштаба. Втроём они пытаются совершить ограбление века, но, как обычно в таких фильмах, всё идёт совсем не по плану. Собственно, главная и единственная причина для просмотра этого фильма Жан Рено, который играет роль отца этого криминального семейства. В остальном комедия получилась довольно блёклой. Она подойдёт, чтобы скоротать вечер, но вряд ли вы будете вспоминать её, выйдя из кинотеатра.

"С пяти до семи" (16+)

"С пяти до семи" - российская мелодрама, снятая ещё в 2015 году, но добравшаяся до широкого проката только сейчас. Это авторский и неглупый фильм, действие которого происходит в небольшом кафе на трамвайной остановке. Именно там главный герой Олег в исполнении актёра Александра Ильина мл. ("Интерны") знакомится с девушкой Верой в исполнении омской актрисы Дарьи Мельниковой ("Папины дочки"). Весь фильм строится вокруг разговоров этой пары, но чтобы зрители не заскучали, авторы ввели ещё несколько колоритных посетителей закусочной. Получилось легко и интересно. Плюс фильма в том, что его создатели не рассчитывали на широкую аудиторию и поэтому смогли избежать клише современных мелодрам. Так что смотреть его интересно и приятно.

"Молчание" (18+)

Теряется среди других новинок недели фильм "Молчание". У него довольно мало сеансов, фильм длится 2 часа 40 минут, и к тому же он демонстрируется на английском языке с субтитрами. Но именно на "Молчание" стоит обратить внимание ценителям кино. Это новая работа знаменитого режиссёра Мартина Скорсезе рассказывает историю христианских священников, приехавших в Японию в XVII веке. В главных ролях очень гармонично сочетаются, как кумиры молодёжи Эндрю Гарфилд ("Новый Человек-паук") и Адам Драйвер (Кайло Рен из "Звёздных войн"), так и нестареющий Лиам Нисон ("Список Шиндлера", "Заложница"). Фильм получился мрачным и жестоким и полностью соответствует рейтингу 18+. Вместе с тем глубокая философская составляющая и вопросы, которые фильм ставит перед зрителями, выделяют его на фоне других новинок. Так что, если вы любите качественное кино, сходить на "Молчание" определённо стоит.

СМОТРИТЕ ЭТИ И ДРУГИЕ ФИЛЬМЫ В КИНОЦЕНТРЕ "ВАВИЛОН". УЗНАТЬ ВРЕМЯ СЕАНСОВ И ПРИОБРЕСТИ БИЛЕТЫ МОЖНО НА САЙТЕ КИНОЦЕНТРА.