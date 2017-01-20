Кино в Омске: экстремальный боевик, дорога в рай и жуткая невеста

"Три икса: Мировое господство" (16+)

Главной премьерой этой недели стал боевик "Три икса: Мировое господство" - продолжение культовой франшизы с Вином Дизелем в главной роли. Первый фильм этой серии вышел в 2002 году и был очень тепло принят зрителями и критиками. В 2005 году выпустили вторую часть, но она провалилась в прокате, во многом из-за отсутствия Вина Дизеля в актёрском составе. И вот сейчас серию решили возродить. Что же в итоге получили зрители? Во-первых, в роли главного героя вновь блистает Вин Дизель. Во-вторых, фильм наполнен атмосферой экстремального спорта - главной "фишкой" этой франшизы. Спецэффектов и трюков в фильме хватает, а вот с сюжетом всё не так гладко: он очень предсказуем и своей простотой напоминает боевики 20-летней давности. "Три икса: Мировое господство" - в первую очередь коммерческий проект. С этой целью на второстепенные роли привлечены актёры и знаменитости из других стран, чтобы фильм собрал кассу не только в США. Например, в кинокартине появляется знаменитый футболист Неймар, и это наверняка вызовет ажиотаж в кинотеатрах Бразилии, откуда он родом. Фильм можно порекомендовать любителям зрелищных боевиков, причём смотреть его, конечно, лучше в кинотеатре.

"Рай" (16+)

На этой неделе в прокат вышел фильм "Рай" - российско-немецкая драма Андрея Кончаловского. 79-летний режиссёр обращается к периоду Второй мировой войны и показывает её трагедию глазами русской эмигрантки, участницы французского Сопротивления, француза-коллаборациониста и высокопоставленного офицера СС. Сам автор так характеризует свою новую работу: "Я не снимал картину о физических страданиях, в ней нет отрезанных голов и груд мёртвых тел. Моя картина о самом главном - о человеческих отношениях. Меня интересует тема духовного насилия, насилия над душой. Это передать сложнее". Фильм снят в чёрно-белой цветовой гамме, что добавляет ему атмосферности и вызывает ассоциации с кадрами кинохроники тех времён.

Мировая премьера "Рая" прошла в сентябре 2016 года, и фильм уже успел получить "Серебряного льва" за лучшую режиссёрскую работу на Венецианском кинофестивале. Эксперты считают, что у кинокартины есть все шансы побороться за "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". "Рай" уже включён в шорт-лист кинопремии, а попадёт ли он в число номинантов, мы узнаем совсем скоро - 24 января. Напомним, что сама церемония вручения "Оскара" пройдёт 26 февраля.

"Невеста" (16+)

Заметно, что создатели фильма "Невеста" вдохновлялись американскими подростковыми ужастиками. Тут и жуткий старый дом, и нелогичное поведение героев, и так называемые скримеры, которые заставляют резко вздрагивать по время просмотра. Фильм получился местами страшным, а местами очень банальным. В главных ролях снялись актёры больше известные по сериалам: Виктория Агалакова ("Чужое гнездо"), Вячеслав Чепуренко ("Измены"), Александра Ребенок ("Школа"). В целом жанр фильмов ужасов в российском кино развит слабо, поэтому "Невеста" смотрится довольно хорошо на фоне других российских ужастиков. Так что любители жанра вполне могут скоротать вечер за просмотром этого фильма, но остальным лучше пройти мимо.

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