Кино в Омске: "Ла-Ла Ленд", бенефис Бена Аффлека и семейные комедии

"Ла-Ла Ленд" (16+)

Закончить первую трудовую неделю этого года мы предлагаем просмотром фильма "Ла-Ла Ленд". Этот чудесный комедийный мюзикл понравится всем. В начале января фильм установил рекорд кинопремии "Золотой глобус", выиграв престижную награду сразу в 7 номинациях, в том числе как "Лучшая комедия или мюзикл", "Лучший режиссёр", "Лучший сценарий", "Лучшая музыка". Исполнители главных ролей Райан Гослинг и Эмма Стоун также получили награды в главных актёрских номинациях. Кстати, это третий совместный фильм талантливых актёров, до этого они вместе снимались в картинах "Эта дурацкая любовь" и "Охотники на гангстеров". Как сказал режиссёр проекта Дэмьен Шазелл, эти актёры как никто другой в современном кинематографе напоминают ему классическую голливудскую пару.

Название фильма имеет двойное значение. Ла-Ла Ленд - это не только прозвище Лос-Анджелеса, где разворачиваются события, но и идиоматическое выражение, означающее "уход от жестокой реальности в страну грёз и фантазий", которое передаёт основную тему фильма.

"Закон ночи" (18+)

"Закон ночи" - это прежде всего бенефис Бена Аффлека: он стал режиссёром и сценаристом этого фильма, а также сыграл в нём главную роль. Собственно Аффлек и является главным причиной для просмотра этой гангстерской драмы, переносящей нас в Америку 30-х годов прошлого века. Гангстерским разборкам во времена сухого закона было посвящено уже немало фильмов, и "Закон ночи" не смог добавить в эту тему ничего нового. Однако в целом картина производит хорошее впечатление, и её вполне можно посмотреть в кинотеатре. Фильм снят по роману "Ночь - мой дом" известного писателя Денниса Лихейна. Любители кинематографа наверняка помнят экранизацию других его романов "Остров проклятых" и "Таинственная река".

"Почему он" (18+)

"Почему он?" - таким вопросом задаются многие родители, когда видят избранника своей дочери. Новая романтическая комедия "Почему он?" посвящена как раз таким ситуациям. За сердце героини Зои Дойч борются её отец в исполнении Брайана Крэнстона ("Во все тяжкие") и бойфренд , которого играет Джеймс Франко ("127 часов", "Восстание планеты обезьян"). На фильм можно сходить парой, а можно прихватить с собой и родителей, если их не смутят грубоватые шутки, которых в этой комедии хватает. Джеймс Франко идеально подходит для своей роли и отрывается по полной. Не удивимся, если за игру его номинируют на какую-нибудь премию. Не на Оскар, конечно, но за MTV Movie Awards он вполне может побороться.

"2+1" (16+)

В оригинале этот французско-британский фильм называется Demain tout commence, что переводится как "Всё начинается завтра". Однако прокатчики решили, что российский зритель охотнее клюнет на название "2+1". Дело в том, что главную роль в кинокартине исполнил Омар Си, хорошо известный зрителям по фильму "1+1". Конечно, это никакое не продолжение нашумевшей комедии, хотя в обоих фильмах можно уловить схожие трагикомичные нотки, причём в "2+1" драматическая часть гораздо сильнее комедийной. Так что расслабиться за просмотром такого фильма вряд ли получится. Это история отца, который в одиночку воспитал свою дочку, но потом вынужден бороться за неё с неожиданно вернувшейся в их жизнь матерью девочки. Вообще это ремейк мексиканской ленты 2013 года, так что слёзовыжимательность и атмосфера мексиканских сериалов присутствует.

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