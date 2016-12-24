Кино в Омске: космическая драма, наступление ёлок и возвращение богатырей

"Пассажиры" (16+)

Продюсеры блокбастера "Пассажиры" не побоялись конкуренции и выпустили свой фильм практически одновременно с новой частью "Звёздных войн". Сразу скажем, что в плане эпичности "Пассажиры" проигрывают продолжению звёздной саги, но всё-таки 110-миллионный бюджет фильма (разумеется в долларах) потрачен не зря, и на спецэффекты определённо стоит посмотреть на большом экране. Фильм рассказывает нам о путешествии космического корабля землян, отправившихся колонизировать другую планету. Чтобы перенести многолетний полёт все пассажиры звездолёта погружены в искусственный сон, но из-за сбоя системы два человека (Крис Пратт и Дженнифер Лоуренс) пробуждаются на 90 лет раньше срока. Пересказывать дальнейший сюжет опасно - он довольно прост и предсказуем. Сценарист Джон Спэйтс знаком нам по фильмам "Доктор Стрэндж" и "Прометей", но в этом фильме он явно схалявил и не смог раскрутить сюжет до уровня "Интерстеллара" или хотя бы "Пандорума". Фильм спасает актёрская работа Пратта и Лоуренс, хотя некоторые критики отмечают неестественность изображаемых ими чувств. На главную мужскую роль изначально претендовал Киану Ривз, но в итоге она досталась Крису Пратту, который в последние пару лет находится на пике популярности, благодаря работе с франшизами "Стражи Галактики" и "Мир Юрского периода". Фильм затрагивает философские вопросы, но сделан прежде всего для развлечения, так что не стоит ждать от него многого. Резюмируя, рекомендуем этот фильм всем поклонникам космоса и научной фантастики.

"Ёлки 5" (6+)

В России уже стало традицией перед каждым Новым годом выпускать новую часть франшизы "Ёлки". Сценаристы используют удачную модель, но не особо мучаются с её развитием - ведь народ ломится на этот фильм уже по привычке, а для молодого поколения "Ёлки" стали таким же символом Нового года, как "Ирония судьбы". В итоге качество фильмов неуклонно снижается. Зато режиссёр и продюсер Тимур Бекмамбетов умеет зарабатывать на продакт-плейсменте: фильм просто забит логотипами брендов и скрытой рекламой различных товаров. Если отрешиться от художественной ценности, новые "Ёлки 5" - это хороший способ убить время и проникнуться праздничным настроением. Актёрский состав получился ярким и звёздным. Кроме бессменных "ёлочников" Ивана Урганта и Сергея Светлакова, отметим ещё Гошу Куценко, ведь сейчас он претендует на роль основателя Омска.

"Три богатыря и Морской царь" (6+)

Также на этой неделе в прокат выходит новая часть "Богатырей" от анимационной студии "Мельница" - мультфильм "Три богатыря и Морской царь". Официально прокат начинается с 1 января, но в Омске мультфильм можно посмотреть уже с 24 декабря.

"Дед Мороз. Битва Магов" (6+)

С субботы в России стартует показ семейного фэнтези "Дед Мороз. Битва магов". Автор этого текста до сих пор находится под впечатлением от последнего российского фэнтези "Ночные стражи" (3 из 10 баллов на сайте "Кинопоиск"), поэтому боится даже предположить, что ждёт зрителей "Деда Мороза". Хочется верить, что у наших кинематографистов всё-таки получилось снять качественное и доброе фэнтези. Надежду дарит Фёдор Бондарчук в роли Деда Мороза (кстати, он удивительно похож на Гэндальфа).

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