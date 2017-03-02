Операторов омских колл-центров будет подбирать искусственный интеллект
Технологии  •   2 марта 2017, 12:06, последнее обновление 2 марта 2017, 12:08  •  печать

Операторов омских колл-центров будет подбирать искусственный интеллект

Автор: Александр Арефьев

Телекоммуникационная компания начала в Омске эксперимент по подбору операторов колл-центра с помощью искусственного интеллекта.

Как сообщают "Известия", эксперимент в Омске и еще 14 регионах страны проводит "Ростелеком". При наборе сотрудников будет использоваться специально разработанный искусственный интеллект JungleJobs. На основании "больших данных" он будет строить алгоритм, который оценит возможных кандидатов на вакансию, предлагая до 10–15 вариантов. Предполагается, что прошедший "собеседование" с искусственным интеллектом сотрудник проработает в компании не менее полугода. Пока речь идет только о "пилотном" наборе операторов колл-центров. Если практика будет эффективной - ее распространят на другие подразделения компании.

Журналисты напомнили, что ранее о планах по использованию искуственного интеллекта также рассказали в Сбербанке. Финансовый институт намерен внедрить AI/, который "способен общаться с пользователями и отвечать на вопросы, как живой человек". "Сейчас пройден только первый этап — нейросеть обучили алфавиту, морфологии и синтаксису, чтобы она грамотно составляла слова и предложения. Кроме того, ее совершенствуют по диалогам из сериалов и фильмов, чтобы сеть понимала, как общаются люди. По заявлению ученых, к 2019 году сеть будет обладать достаточным интеллектом, чтобы общаться с людьми как в текстовом, так и в звуковом формате", - отмечает издание. 

Теги  •  #робот #Ростелеком

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