Герман Клименко приехал в Омск найти IT-компании, которым государство может помочь

На стартующий завтра, 17 февраля, II Международный IT-форум в Омск прибыл Герман Клименко. На пресс-конференции в международном пресс-центре МКР-Медиа он рассказал, что визит имеет две задачи - познакомиться с местными игроками рынка, которые работают на поле интеграции интернета и экономики, и определить, кто из них нуждается в государственной поддержке.

В Москве и Питере мы всё знаем, осталось посмотреть в губерниях. Моя задача - найти в регионах компании, представленные в нашей отрасли, посчитать их и понять, какая им нужна поддержка. Я был удивлён, что в Ижевске есть компания на 400 человек. Надеюсь что-то подобное найти в Омске. <...> IT - это вольнолюбивая отрасль. Программисты сидят по квартирам, получают денежки аккуратно и не "светятся". Наша интернет-отрасль достойна того, чтобы быть централизованной, иметь согласованную позицию по многим вопросам, которые сечас решаются без нас, - пояснил Клименко.

Президент НП "ИТ-Кластер Сибири" Александр Тимофеечев добавляет, в Омске достаточно IT-компаний, которые подходят под озвученные Клименко критерии и успешно работают с западным заказчиком. Например, омичи разрабатывают программное обеспечение для компании Boeing. Впрочем, зарубежный покупатель не должен быть приоритетом для российских айтишников.

- У всех компаний одна беда - заказчики иностранные. Наша задача разобраться, почему так. Не хватает в России денег или задач? - прокомментировал Герман Клименко. - Коммерческий спрос удовлетворён. Государство тратит на зарубежный софт 3-4 млрд долларов. Эти деньги должны пойти внутрь системы, и спрос со стороны государства должен ощущаться.