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Омские хирурги получили "умный скальпель" за 5 млн рублей
Технологии  •  14 февраля 2017, 13:39, последнее обновление 14 февраля 2017, 14:26  •  печать

Омские хирурги получили "умный скальпель" за 5 млн рублей

Автор: Валерия Шимановская

Так медики назвали уникальное оборудование, которое недавно поступило в клинический медико-хирургический центр.

Сегодня, 14 февраля, хирурги отделения вертебрологии КМХЦ провели операцию с использованием костного диссектора. Аппарат очень точен, что позволяет выполнять тонкие разрезы шириной всего 0,9 мм. Если раньше врачу приходилось самому контролировать, когда остановить надрез, чтобы не повредить нервы и мышцы, то теперь это делает скальпель. Благодаря программному обеспечению аппарат сам понимает, когда нужно остановиться. Это сводит риск травм к минимуму. 

Стоимость костного диссектора составляет 5 млн руб. В Омске этот аппарат пока единственный. Такого оборудования в России не так много, поэтому омские медики с его помощью будут оперировать и пациентов из других городов. Для омичей процедура бесплатна, сообщает телеканал "Продвижение".

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".

r Теги  •  #Клинический медико-хирургический центр #операция

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Комментарии

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Владимир Семенов  •  14 февраля 2017, 14:09

Умный инструмент может быть очень эффективен в руках специалиста, а в компетентности наших хирургов сомневаться не приходиться.

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