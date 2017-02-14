Омские хирурги получили "умный скальпель" за 5 млн рублей

Сегодня, 14 февраля, хирурги отделения вертебрологии КМХЦ провели операцию с использованием костного диссектора. Аппарат очень точен, что позволяет выполнять тонкие разрезы шириной всего 0,9 мм. Если раньше врачу приходилось самому контролировать, когда остановить надрез, чтобы не повредить нервы и мышцы, то теперь это делает скальпель. Благодаря программному обеспечению аппарат сам понимает, когда нужно остановиться. Это сводит риск травм к минимуму.

Стоимость костного диссектора составляет 5 млн руб. В Омске этот аппарат пока единственный. Такого оборудования в России не так много, поэтому омские медики с его помощью будут оперировать и пациентов из других городов. Для омичей процедура бесплатна, сообщает телеканал "Продвижение".

Подробности смотрите в сегодняшнем выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в 20:00 на телеканале "Продвижение".