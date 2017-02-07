Центральный округ Омска подключат к интернету вещей

Как рассказали в пресс-службе Омского ИТ-Форума, в его рамках впервые в регионе будет представлена базовая станция российской сети интернета вещей стандарта LoRaWAN (LPWAN). Станция будет принимать по радиоканалу данные с интернета вещей и отправлять эти данные на сервер. Традиционно под интернетом вещей (IoT) подразумеваются "умные" устройства, взаимодействующие в облачных сервисах: смарт-холодильники, телевизоры, голосовые помощники и прочие роботы. Станция в Центральном округе Омска будет выполнять задачи попроще - фиксировать данные с приборов учёта электричества, воды, тепла, и газа, чтобы видеть расход энергоресурсов и не переписывать вручную показания со счётчиков - после чего они автоматически будут передаваться в управляющую компанию. "Датчики протечки воды, дыма и газа в случае опасности мгновенно подадут сигнал тревоги. Владелец получит его в мобильном приложении или в личном кабинете на компьютере в любой точке мира, где есть доступ к интернету", - пояснили в пресс-службе форума.

Планируется, что к станции смогут подключиться устройства в радиусе 4 км от неё. Для передачи сигналов используется свободная частота 868 МГц, работа в которой не требует лицензий или разрешений. "Чтобы полностью покрыть город-миллионник сетью и собирать данные, например, со всех бытовых коммунальных счётчиков, достаточно установить не более 20 шлюзов (станций). Омск стал 11-м российским городом, в котором реализуется подобный проект", - добавили в пресс-службе форума.