OMSK взломал PlayStation 4
Технологии  •  26 января 2017, 21:58, последнее обновление 26 января 2017, 23:03  •  печать

OMSK взломал PlayStation 4

Автор: Владимир Сахно

Группа хакеров взломала игровую приставку PlayStation 4 и нашла способ устанавливать на неё "пиратские" игры. Для этого хакеры использовали программу OMSK, которая позволяет эмулировать файл подписи для игр.

Игровая приставка была представлена компанией Sony в ноябре 2013 года и всё это время была лакомым кусочком для хакеров со всего мира, которые пытались взломать её с целью установки "пиратских" игр. Спустя годы попыток успеха достигла немецкая группа хакеров. Информацию об этом они сообщили на портале Extreme Modding. Для взлома игровой приставки они использовали приложение OMSK, с помощью которого изучили особенности установки приложений и нашли способ инсталляции "пиратских" копий игр.

Скриншот с сайта http://extreme-modding.de

Отметим, что знаковое достижение было установлено на версии PS4 с прошивкой 1.76, которая вышла в сентябре 2014 года, тогда как современные консоли имеют версию прошивки 4.07. Откатить прошивку к более старой версии на Playstation 4 невозможно, так что воспользоваться лазейкой смогут лишь обладатели игровых консолей с устаревшей прошивкой. Однако, даже это достижение вызвало бурное обсуждение в интернете. Компания Sony пока не прокомментировала взлом своего устройства.

На данный момент неизвестно, имеет ли название программы OMSK отношение к городу Омску, однако наш город не раз фигурировал в игровых бестселлерах. Так, Омск упоминается в популярной игре GTA V (2013 год). В побочном квесте одного из главных героев Тревора персонаж делает заявление: "В Омске есть моя роботизированная копия, которая прямо сейчас лупит по шарам". А недавно пользователи нашли упоминание Омска в игре Watch Dogs 2.

Омский завод создал маленькие СВЧ-резонаторы

Омск оказался замешан в древнюю борьбу ассасинов и тамплиеров

r Теги  •  #игровая приставка #компьютерные игры #хакерство

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
В Омской области начальница отделения "Почты России" присвоила 300 тысяч рублей  •  сегодня, 21:22
Компанию "Абсолют", учредителем которой является Егор Сусликов, признали недобросовестным поставщиком  •  сегодня, 18:50
Омские полицейские поймали студентов с 1,5 кг наркотиков  •  сегодня, 18:05  •   1
Омская полиция разбирается со стрельбой на Московке  •  сегодня, 17:42
Экс-судья, севший пьяным за руль, был хорош на прошлой работе  •  сегодня, 17:39  •   1  •  
В Омске уничтожили 75 килограммов санкционных яблок  •  сегодня, 17:34
Еще новости
Росювелирторг 240х400
Иети шоу 240х400
Вавилон