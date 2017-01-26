OMSK взломал PlayStation 4

Группа хакеров взломала игровую приставку PlayStation 4 и нашла способ устанавливать на неё "пиратские" игры. Для этого хакеры использовали программу OMSK, которая позволяет эмулировать файл подписи для игр.

Игровая приставка была представлена компанией Sony в ноябре 2013 года и всё это время была лакомым кусочком для хакеров со всего мира, которые пытались взломать её с целью установки "пиратских" игр. Спустя годы попыток успеха достигла немецкая группа хакеров. Информацию об этом они сообщили на портале Extreme Modding. Для взлома игровой приставки они использовали приложение OMSK, с помощью которого изучили особенности установки приложений и нашли способ инсталляции "пиратских" копий игр.

Скриншот с сайта http://extreme-modding.de

Отметим, что знаковое достижение было установлено на версии PS4 с прошивкой 1.76, которая вышла в сентябре 2014 года, тогда как современные консоли имеют версию прошивки 4.07. Откатить прошивку к более старой версии на Playstation 4 невозможно, так что воспользоваться лазейкой смогут лишь обладатели игровых консолей с устаревшей прошивкой. Однако, даже это достижение вызвало бурное обсуждение в интернете. Компания Sony пока не прокомментировала взлом своего устройства.

На данный момент неизвестно, имеет ли название программы OMSK отношение к городу Омску, однако наш город не раз фигурировал в игровых бестселлерах. Так, Омск упоминается в популярной игре GTA V (2013 год). В побочном квесте одного из главных героев Тревора персонаж делает заявление: "В Омске есть моя роботизированная копия, которая прямо сейчас лупит по шарам". А недавно пользователи нашли упоминание Омска в игре Watch Dogs 2.