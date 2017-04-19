Сергей Калинин может продолжить карьеру в СКА

Нападающий системы "Торонто" Сергей Калинин может пополнить состав СКА, об этом порталу "Р-Спорт" сообщил президент клуба из Санкт-Петербурга Геннадий Тимченко.

Состав СКА на будущий сезон? Мы работаем, с новыми игроками разговариваем и старых хотим у себя оставить. Процесс идёт, он не закончился. У нас Илья Ковальчук, Павел Дацюк из НХЛ, Сергей Плотников вернулся, с Калининым разговариваем. Те, кто кандидаты в сборную, мы с ними особенно должны работать, чтобы подготовить команду к Олимпиаде. Мы в СКА делаем ставку на наших хоккеистов, - заявил журналистам Тимченко.

Первую половину текущего сезона 26-летний форвард провёл в "Нью-Джерси Девилз" (43 игры, 4 очка по системе гол плюс пас), после чего был обменян в "Торонто". Пробиться в основной состав "кленовых листьев" чемпион мира-2014 не сумел и был отправлен в фарм-клуб. В АХЛ уроженец Омска провёл 19 встреч, забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Отметим, что в Континентальной хоккейной лиге права на Калинина принадлежат "Авангарду".