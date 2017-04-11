В Омске закрыли правительственный журнал "Это спорт"

Сегодня, 11 апреля, на сайте управления Роскомнадзора по Омской области появилось сообщение, в котором говорится, что из общероссийского реестра зарегистрированных СМИ исключено издание "Омский спортивный журнал "Это спорт". Учредителем печатного СМИ было областное Минспорта. Пресс-секретарь ведомства Галина Лаврентьева сообщила, что издание решено было закрыть из-за отсутствия финансирования.

- Журнал выходил с 2006 года. В 2015-м был приостановлен его выпуск в связи с недостаточным финансированием. Но так как по закону о СМИ мы можем приостановить выпуск только на год, то в этом году решено было его закрыть до того момента, когда будет возобновлено финансирование, - рассказала Галина Лаврентьева в телефонном разговоре с "Омск Здесь".

Отметим, что ранее министерство отказалось от журналов "Дело молодое" и "Спортивная газета".