Омские самбисты завоевали 16 медалей на турнире памяти семьи Петровых

8 апреля в Омске состоялся 9-й межрегиональный юношеский турнир по самбо памяти Александра и Никиты Петровых. Почти 120 юных борцов из семи субъектов Сибирского и Уральского федеральных округов сразились между собой.

Многие победители первых турниров уже стали мастерами и заслуженными мастерами спорта, прославились победами на российских и международных аренах, закончили вузы, служат в правоохранительных органах, - прокомментировал начальник управления МВД России по Омской области Леонид Коломиец. - Уверен, что соревнования, организованные 11 лет назад в память о погибших от рук преступника прекрасных молодых людях, и дальше будут способствовать поставленным организаторами благородным целям.

Омичи сумели завоевать 16 из 56 наград в 14 весовых категориях среди юношей и девушек. В том числе 3 золотые, 4 серебряные и 9 бронзовых медалей. Омск оказался вторым в рейтинге общекомандных результатов, уступив новосибирским спортсменам. Третье место заняли борцы из Томской области.

Напомним, трагический случай произошел 8 августа 2006 года в Онгудайском районе Республики Алтай. Тогда вооружённый преступник из засады расстрелял всю семью известного омского журналиста, корреспондента газеты "Известия" Александра Петрова. От рук злоумышленника погиб он сам, его жена Алёна Петрова и двое сыновей - 7-летний Никита и 3-летний Артём. Первый турнир памяти состоялся через 8 месяцев после трагедии благодаря журналистам омских СМИ, тренерам и самбистам "Динамо", где занимались Александр и Никита.