"20 игроков на поле, которые несут свой дух впереди команды". Скабелка вывел омский "Авангард" на лёд

Для представителей СМИ омский "Авангард" провёл открытую тренировку под руководством нового главного тренера Андрея Скабелки. Журналистам показали ледовое занятие и тренировку в зале. Наставник "ястребов" рассказал, что новичков из-за океана можно ожидать уже на этом сборе.

Командный дух должен ассоциироваться со всеми игроками, - поделился своей философией Андрей Скабелка. - Не может быть одного конкретного игрока. Этого мало. Должны быть на поле 20 игроков, которые несут свой дух впереди команды. Тогда будет всё нормально.

С первой командой тренируется нападающий Тигран Манукян, получивший опыт выступления в ВХЛ. Игрок рассчитывает закрепиться в основном составе. Защитник Егор Мартынов отметил, что тренировки с новым наставникам стали более интенсивными. На следующей неделе Андрей Скабелка начнёт тактические занятия с командой.