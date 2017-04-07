"20 игроков на поле, которые несут свой дух впереди команды". Скабелка вывел омский "Авангард" на лёд
Спорт  •   7 апреля 2017, 08:20, последнее обновление 7 апреля 2017, 09:33  •  печать

"20 игроков на поле, которые несут свой дух впереди команды". Скабелка вывел омский "Авангард" на лёд

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Хоккейный клуб "Авангард" провёл открытую тренировку для прессы.

Для представителей СМИ омский "Авангард" провёл открытую тренировку под руководством нового главного тренера Андрея Скабелки. Журналистам показали ледовое занятие и тренировку в зале. Наставник "ястребов" рассказал, что новичков из-за океана можно ожидать уже на этом сборе.

Командный дух должен ассоциироваться со всеми игроками, - поделился своей философией Андрей Скабелка. - Не может быть одного конкретного игрока. Этого мало. Должны быть на поле 20 игроков, которые несут свой дух впереди команды. Тогда будет всё нормально.

С первой командой тренируется нападающий Тигран Манукян, получивший опыт выступления в ВХЛ. Игрок рассчитывает закрепиться в основном составе. Защитник Егор Мартынов отметил, что тренировки с новым наставникам стали более интенсивными. На следующей неделе Андрей Скабелка начнёт тактические занятия с командой.

Теги  •  #Андрей Скабелка #видео #ХК Авангард

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