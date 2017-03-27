Сергей Калинин забросил свою первую шайбу в АХЛ

В принципиальном противостоянии лидеров Северного дивизиона Американской хоккейной лиги "Торонто" взял верх над "Сиракьюзом" - 4:0. В составе победителей голом отметился омич Сергей Калинин, в третьем периоде мастерски реализовавший выход один на один с голкипером. Для 26-летнего форварда, месяц назад перешедшего из "Нью-Джерси Девилз", эта заброшенная шайба стала первой в канадском клубе. Всего в активе Калинина 3 (1+2) набранных очка в тринадцати проведённых играх.