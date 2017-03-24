В Омск на чемпионат Сибири по MMA приехали Геннадий Капшай и Влад Дёмин

25 и 26 марта на "Омском велотреке" состоится чемпионат Сибири по MMA. Соревнования по смешанному боевому единоборству соберут около 300 спортсменов. Участниками чемпионата и первенства СФО станут все регионы Сибири, кроме Республики Алтай и Хакасии. Фаворитами же в командном зачёте являются сборные Омской и Новосибирской областей, а также Красноярского края.

Взрослые спортсмены сразятся в восьми весовых категориях, участники в возрасте от 14 до 15 лет - в десяти, а бойцы 16-17 лет - в девяти. От Омской области на ринге выступят Мири Садыгов из "Сатурн-Профи", Николай Перепелица и Влад Горбачёв из "Десантника", Александр Осетров и Александр Подмарёв из "Шторма" и Даянат Джабаров из "Игры".

"За несколько дней до начала чемпионата и первенства Сибири мы проведём в Омске семинары для тренеров и судей, после которых наставников бойцов будет ждать экзамен, а судей - плановая аттестация, - пояснил президент омской Федерации смешанных боевых единоборств, вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев. - Кроме того, ждём на наших турнирах главного тренера национальной сборной Геннадия Капшая и известного спортсмена и актёра Влада Дёмина, который посетит наш город впервые".

Отметим, что бойцы сразятся не только за медали чемпионата и первенства СФО, но и за возможность попасть на чемпионат России в Ростове, а также на первенство России в Уфе и Великих Луках.