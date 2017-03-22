Омская школьница стала победительницей первенства России по боксу
Спорт  •  22 марта 2017, 15:47, последнее обновление 22 марта 2017, 16:18  •  печать

Омская школьница стала победительницей первенства России по боксу

Автор:

Омичка Салтанат Меденова выступила на соревнованиях первенства России по боксу среди девушек. Она стала победительницей среди участников 15-16 лет.

Воспитанница СДЮШОР № 21 Салтанат Меденова успешно выступила на первенстве России по боксу среди девушек. Соревнования прошли в Одинцовском районе Московской области.

Салтанат Меденова выступила на состязаниях в весовой категории 80 кг, выполнив норматив кандидата в мастера спорта. Она провела два боя, во время которых одержала верх над спортсменками из Москвы и Краснодара. Победа принесла омичке возможность отправиться на первенство Европы в составе сборной России.

"Приятно осознавать, что в очередной раз именно омская спортсменка стала победителем первенства России, - прокомментировал директор департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта мэрии Омска Михаил Расин. - Поздравляем Салтанат Меденову с заслуженной наградой и желаем ей дальнейших успехов и новых спортивных побед!"

Отметим, в турнире между собой сразились более 200 спортсменок в возрасте 15-16 лет.

Теги  •  #бокс #первенство России #спорт #школьница

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омичи отправятся "поговорить с духами"  •  сегодня, 17:45
Омская область не справилась с планом по повышению зарплат медикам  •  сегодня, 17:00
В модной омской рюмочной посетителей могли кормить салатом с кишечной палочкой  •  сегодня, 16:20
Омская мэрия отсудила авторские права на "Любочку" и "Степаныча"  •  сегодня, 16:12
"Крышевавшего" омских сутенёров ветерана УМВД отправили в колонию  •  сегодня, 16:04  •   1
В Омске Lexus врезался в столб на улице Перелёта  •  сегодня, 15:19  •   1
Еще новости
Иети шоу 240х400