Омская школьница стала победительницей первенства России по боксу

Омичка Салтанат Меденова выступила на соревнованиях первенства России по боксу среди девушек. Она стала победительницей среди участников 15-16 лет.

Воспитанница СДЮШОР № 21 Салтанат Меденова успешно выступила на первенстве России по боксу среди девушек. Соревнования прошли в Одинцовском районе Московской области.

Салтанат Меденова выступила на состязаниях в весовой категории 80 кг, выполнив норматив кандидата в мастера спорта. Она провела два боя, во время которых одержала верх над спортсменками из Москвы и Краснодара. Победа принесла омичке возможность отправиться на первенство Европы в составе сборной России.

"Приятно осознавать, что в очередной раз именно омская спортсменка стала победителем первенства России, - прокомментировал директор департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта мэрии Омска Михаил Расин. - Поздравляем Салтанат Меденову с заслуженной наградой и желаем ей дальнейших успехов и новых спортивных побед!"

Отметим, в турнире между собой сразились более 200 спортсменок в возрасте 15-16 лет.