Маскота "Ак Барса" не пустят на матч с "Авангардом" из-за оплошности казанцев

В омском хоккейном клубе пояснили, по каким причинам на "Арене Омск" не сможет присутствовать талисман казанской команды.

Сегодня пресс-служба ХК "Ак Барс" посетовала на то, что Айсбарс - маскот команды не попадёт на трибуны во время очередного матча: "Руководствуясь регламентом КХЛ, хоккейный клуб "Авангард" принял решение не пустить в арену нашего талисмана команды, так как он является "зрителем, скрывающим свое лицо, что недопустимо".

Омский маскот Ястреб на матче присутствовать будет, так как заявлен как актёр, а не зритель. То же самое могли сделать и казанцы. На "Арене Омск" периодически появляются маскоты других команд, но для этого актёрам оформляют специальные пропуска. В противном случае спорткомплекс ожидает крупный штраф.

Мы действуем в рамках регламента, и никакого конфликта с казанским клубам у нас нет, - подчеркнул пресс-атташе ХК "Авангард" Олег Малицкий в разговоре с корреспондентом "Омск Здесь".

Пятый матч серии 1/4 плей-офф КХЛ между "Авангардом" и "Ак Барсом" начнётся сегодня в 19 часов.