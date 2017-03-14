"Авангард" испортил день рождения тренеру "Ак Барса"

Стартовая домашняя встреча "Ак Барса" в полуфинальной серии совпала с 62-м днём рождения наставника команды Зинэтулы Билялетдинова. Хозяева сразу взяли с места в карьер и уже на второй минуте распечатали Доминика Фурха. Автором гола стал Артём Лукоянов, отличившийся после чудо-паса Фёдора Малыхина из-за ворот. Ещё через четыре минуты Андрей Попов в большинстве умело подставил клюшку под наброс Альберта Яруллина и удвоил преимущество своей команды. К чести омичей, неудачное начало не выбило их из колеи. Подопечные Фёдора Канарейкина проявили характер и быстро вернулись в игру благодаря шайбе Ильи Зубова, точным броском завершившего многоходовую комбинацию партнёров по звену - 2:1. Под занавес стартового игрового отрезка "барсам" удалось организовать ещё одну успешную атаку, на острие который оказался Антон Глинкин.

Неожиданный всплеск результативности в стартовом периоде, не получил продолжения в оставшееся время. Несмотря на обилие моментов у каждой из сторон шайба упорно не хотела идти в ворота. Исключением стали два эпизода, когда "Авангард" получал численное преимущество. На экваторе поединка Зубов умело подкорректировал полёт хоккейного снаряда после выстрела Никиты Никитина, прервав тем самым долгое молчание спецбригад реализации большинства своего клуба - 3:2. А в концовке основного времени Валентин Пьянов мгновенно сориентировался после рикошета и сравнял счёт, заставив притихнуть трибуны "Татнефть-Арены".

Второй в серии овертайм на этот раз продлился чуть более 9 минут. Победный гол записал в свой актив американский форвард гостей Дэвид Бут, мастерски направивший шайбу в дальний угол над вратарём соперника - 3:4 - первая победа "Авангарда".

Очередной эпизод омско-казанского противостояния пройдёт 15 марта в столице Татарстана. В другом полуфинале Восточной конференции магнитогорский "Металлург" в Астане нанёс третье кряду поражение "Барысу" - 5:3.

Континентальная хоккейная лига. Плей-офф Кубка Гагарина 2016-2017. 1/2 финала конференции "Восток". Матч № 3.

Ак Барс (Казань) - Авангард (Омская область) - 3:4 ОТ (3:1, 0:1, 0:1, 0:1).

1:0 - Лукоянов (Батыршин, Малыхин) - 01:35.

2:0 - Попов (Йордан, Яруллин) - 05:50 (5х4).

2:1 - Зубов (Михеев, Анелёв) - 06:30.

3:1 - Глинкин (Глухов, Попов) - 17:32.

3:2 - Зубов (Медведев, Никитин) - 29:16 (5х4).

3:3 - Пьянов (Медведев, Зубов) - 57:42 (5х4).

3:4 - Бут (Лемтюгов, Медведев) - 69:08.

Вратари: Гарипов - Фурх.

Броски: 40 (14-12-9-5) - 44 (17-8-12-7).

Штраф: 6 (0-2-4-0) - 8 (4-2-2-0).

Счёт в серии: 2-1 (2:1 ОТ, 2:0, 3:4 ОТ).